Jugadores de Call of Duty: Vanguard señalan sonidos de daño demasiado fuertes

Con Call of Duty: Vanguard de más de una semana, los jugadores comienzan a darse cuenta de que no son fanáticos de ciertas mecánicas. Una de esas mecánicas es el sonido de daño en Call of Duty: Vanguard, ya que a algunos les resulta difícil concentrarse en otro audio.

En el modo multijugador de Call of Duty: Vanguard, los jugadores terminarán enfrentándose a una gran cantidad de enemigos debido a la función de ritmo de combate. Esta mecánica verá mapas llenos de más o menos jugadores según su tamaño, aunque los jugadores pueden ajustar el ritmo para adaptarse mejor a su propio estilo de juego.

Sin embargo, si los jugadores terminan en listas de reproducción con un alto número de jugadores, es comprensible que reciban disparos por muchos más, aunque esto genera cierta molestia para los jugadores.

Los jugadores se han quejado del molesto sonido que se reproduce cada que reciben daño.

En particular, los jugadores de Call of Duty: Vanguard están molestos por el sonido que se hace cada vez que son golpeados por fuego enemigo. Si bien se espera que se escuche un "ruido sordo" junto a un marcador de impacto cuando se dispara a un enemigo, ya que esto notifica al jugador que su disparo aterrizó, también se escucha un ruido similar cuando los jugadores son golpeados.

Si bien algunos seguramente verán esto como útil, ya que les da otro indicador para cubrirse, el usuario de Reddit AscensionAscension hace un caso sólido para que el sonido sea ajustable.

Si bien el jugador no cree que el sonido deba eliminarse por completo, ya que no es tan problemático como algo como la racha de muertes de Bombing Run, sí quiere una opción para alternar el volumen.

Como se menciona en el título, tienen problemas de procesamiento auditivo, lo que puede hacer que el juego sea difícil de jugar con normalidad. Sin embargo, el ruido sordo que proviene de ser golpeado se suma al problema, ya que el ruido es demasiado fuerte y está provocando una sobrecarga sensorial de AscensionAscension.

El Redditor señala que Call of Duty: Black Ops Cold War del año pasado fue aún peor con este ruido, lo que obligó al jugador a mantener el juego en silencio todo el año.

Jugadores esperan solución en actualización de Call of Duty: Vanguard

Como tal, esperan que Sledgehammer Games permita que este sonido se cambie a través de una futura actualización de Call of Duty: Vanguard. En los comentarios, jugadores como DeusBex estuvieron de acuerdo y dijeron que más opciones de accesibilidad siempre son positivas.

Otro jugador, truepopoon, señaló los fuertes gritos que se escuchan cada vez que los jugadores reciben balas incendiarias. Con estos gritos innecesarios combinados con fuertes ruidos de daño, los jugadores no pueden escuchar mucho de nada una vez que un oponente les prende fuego.

