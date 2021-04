Jugadores de Call of Duty: Black Ops Cold War y el Error nuclear de Sail 630

Sin duda uno de los videojuegos que más auge a tenido es Call of Duty, sin embargo, en la versión Black Ops Cold War los jugadores se encuentran no solo molestos sino “aterrados” para jugar el modo Zombies a rondas altas después de una reciente serie de informes de prohibición de alto perfil de aquellos que proclaman su inocencia.

La razón de esto, es porque la comunidad de Zombies ha publicado esta semana un mensaje de desconexión llamado "Error nuclear de Sail 630", que aparece en la versión para PC del juego de disparos de Treyarch.

Los jugadores han informado recibir este mensaje de error, que obliga a volver al menú principal, después de alcanzar una ronda razonablemente alta en Zombies.

Algunos jugadores informaron haber recibido este mensaje de "Error nuclear de Sail 630" además de haber sido expulsados del juego a través de Battle.net, el hogar exclusivo de Black Ops Cold War para PC. Esto les ha sucedido a algunos jugadores de alto perfil, lo que ha alimentado el miedo de jugar Zombies a rondas altas entre la comunidad.

Desconexión "Sail 630 nuclear bug”

Zombies speedrunner TheOfficialKHF recibió el temido mensaje de desconexión "Sail 630 nuclear bug" después de una hora y media de carrera, luego encontró un mensaje en Battle.net para decir que estaban prohibidos.

Este no es un incidente aislado. El ex jugador competitivo francés de Call of Duty, Julien "ZylewR" Louis, también fue baneado en vivo esta semana mientras jugaba a Zombies.

El jefe de la comunidad de Treyarch, FoxhoundFPS, ha intentado calmar el miedo creciente dentro de la comunidad de Zombies mediante su subreddit. FoxhoundFPS insistió en que el Sail 630 Nuclear Bug "no es un error que induzca a la prohibición".

Más bien, es un aviso de desconexión en lugar de la mensajería de desconexión estándar en la PC.

Después de que un redditor señaló que este mensaje de error se ha asociado con las prohibiciones informadas, FoxhoundFPS sugirió que los dos no están vinculados.

Error nuclear de Sail 630 en Call of Duty: Black Ops Cold War, estos son los detalles de este problema que molesta a los jugadores.

En lugar de que "Error nuclear de Sail 630" sea el mensaje que un jugador vería como resultado de una prohibición, es simplemente el mensaje de error que un jugador vería como resultado de haber sido desconectado por varias razones, incluida una prohibición.

"Así es efectivamente como funciona la aplicación de la ley", dijo FoxhoundFPS. "Si está conectado a nuestros servidores y su cuenta recibe la aplicación, entonces está desconectado del servidor. Un reinicio posterior de la aplicación notará que la cuenta ha recibido alguna forma de aplicación.

"Alentamos a los jugadores a que sigan jugando a Zombies como de costumbre, lo que incluye perseguir rondas altas y récords personales", continuó FoxhoundFPS.

FoxhoundFPS luego dijo que las prohibiciones que se estaban distribuyendo eran legítimas.

"Los jugadores que experimentan desconexiones no están sujetos a la aplicación de la ley a menos que infrinjan la Política de aplicación y seguridad de la Guerra Fría de Call of Duty: Black Ops. Como siempre he dicho, todas las infracciones se someten a un proceso de revisión exhaustivo por parte del equipo de seguridad antes de su aplicación.

"Los jugadores pueden, y se les anima, a mantener o reanudar el juego normal de Zombies".

Los comentarios de FoxhoundFPS proyectan una sombra sobre los jugadores de alto perfil que recibieron prohibiciones esta semana. En una publicación de Reddit, TheOfficialKHF insistió: "No soy un tramposo".

"Gracias por el apoyo, muchachos, ya no me importa un carajo este juego, así que no me importa si se arregla, pero aquí está el VOD completo para que Treyarch lo vea como una prueba clara de que no soy un tramposo y que me prohibieron injustamente al igual que cualquier otro hijo de puta aquí. El VOD también muestra las secuelas en las que realmente estoy excluido permanentemente de la Guerra Fría en BattleNet.

Los jugadores de PC de Zombies ahora se están devanando los sesos tratando de averiguar qué provocará una prohibición, recopilando informes en un intento por encontrar una causa común.

¿Quizás es el uso de una VPN? ¿Quizás es algún software de terceros con el que Battle.net no está de acuerdo? Cualquiera que sea el caso, los jugadores de Zombies ahora están aterrorizados por jugar el juego.

"Es una posición muy mala para ser un jugador de PC, con muchos usuarios como yo demasiado asustados para jugar el juego, lo que es peor, muchos de los que afirman jugar los modos Zombies en rondas más altas (~ 50 + hasta el 70) están siendo desconectados y excluidos permanentemente de todo el juego durante este partido o durante su próximo partido en cualquier modo", dijo a Eurogamer un jugador preocupado llamado Xpljesus.

La preocupación de Xpljesus es compartida por el redditor Crazie_Gecko, quien dijo: "Como jugador de PC, encuentro que es absolutamente horrible que no pueda jugar el juego que compré porque tengo miedo de ser prohibido falsamente".

