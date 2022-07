Jugadores de Apex Legends preocupados por hacks de 'secuestro' en partidas

Jugadores de AL preocupados por hacks de 'secuestro' en partidas

Al igual que muchos de sus otros rivales de Battle Royale, Apex Legends ha tenido una buena cantidad de dolores de cabeza derivados de los tramposos y los piratas informáticos en los últimos años.

Respawn Entertainment ha intentado tomar medidas enérgicas contra los piratas informáticos con constantes oleadas de prohibición, y también se han burlado de algunas actualizaciones para su sistema anti-trampas, pero recientemente las cosas han ido más allá de los típicos aimbots y wallhacks.

El hackeo de secuestro aruina las partidas de los jugadores en el battle royale.

En los últimos días, ha habido un aumento en la cantidad de piratas informáticos que pueden sacar a los jugadores directamente de su partida y colocarlos en el campo de tiro solos, lo que llevó a algunos fanáticos a etiquetarlo como el truco del "secuestro". Naturalmente, a algunos jugadores les preocupa.

Fans de Apex Legends están preocupados por los hackers que "secuestran" a los jugadores



Como se señaló, el truco del secuestro es exactamente lo que parece en Apex Legends.

En un minuto estarás atrapado en un intenso tiroteo con enemigos y luego serás enviado a una pantalla de carga antes de ser colocado en el campo de tiro.

Si bien los streamers y los jugadores de alto nivel han sido los principales objetivos hasta ahora, le puede pasar a cualquiera, y eso tiene a los fanáticos bastante asustados.

“Un truco bastante loco. De hecho, activaron una carga de nivel en un cliente remoto. Será mejor que esto se parchee lo antes posible. ¿Que sigue? ¿Inyección de malware? preguntó Redditor mobani.

“Ya no he estado jugando a Apex debido a los errores, pero el hecho de que esto sea posible me hace retirarme permanentemente”, agregó otro.

“Amigo, si vemos alguna mierda de inyección de teatro de CoD, voy a perder mi mierda”, comentó otro.

Algunos sugirieron que los hacks significaron que Respawn ha "perdido casi todo el control" de su propio juego, y la batalla real podría seguir el camino de Titanfall 2, que ha sido tomado por piratas informáticos antes.

Queda por ver si los desarrolladores pueden reparar este exploit antes de que se generalice y arruine la experiencia para todos, no solo para unas pocas almas desafortunadas.

