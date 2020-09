Jugadores de Animal Crossing: New Horizons tienen de 20 a 30 años según Nintendo

El popular juego de Nintendo, Animal Crossing: New Horizons ha sido uno de los temas centrales de la más reciente Conferencia de Desarrolladores de Entretenimiento Informático de Japón (CEDEC).

En la conferencia estuvieron presentes el productor de Animal Crossing, Hisashi Nogami y la directora de New Horizons, Aya Kyogoku, personalidades que compartieron datos bastante inesperados de os jugadores del popular título de Nintendo.

Los representantes de Animal Crossing: New Horizons señalaron que la gran mayoría de los jugadores del juego tienen entre 20 y 30 años, en cuanto al género de los jugadores, son prácticamente equivalentes; estos datos han causado bastante sorpresa, ya que no se esperaba que un juego de este tipo pudiera resultar tan atractivo para los adultos jóvenes.Nogami también dio su punto de vista con respecto a las razones por las que el público infantil no destaca.

Grafica donde Nintendo expone edad y género de los jugadores de Animal Crossing (Azul para sexo masculino y naranja para femenino)

AC:NH el juego favorito de los adultos jóvenes

En su declaración, Nogami le preguntó a la audiencia sobre lo que podría imaginar el público al preguntarles sobre qué tipo de juego consideran que es Animal Crossing, a lo que dio dos supuestas respuestas, una de ellas considerando que e trata de un juego en el que se puede vivir tranquilamente con simpáticos animales, mientras que la otra respuesta podría ser un juego para chicas jóvenes.

Lo curioso es que al revisar los datos de género y edad de los jugadores de Animal Crossing, está claro que la proporción de hombres y mujeres es la mitad y la mayoría están en el rango de edad de entre 20 y 30 años.

En cuanto a las razones por las que no hay mucho público infantil es que no ha pasado ni un año desde que salió al mercado, además la situación puede ser también factor para que muchos niños no lo hayan comprado aún; pero por el momento es un juego con un grupo de usuarios que probablemente sea diferente a las expectativas de la mayoría.