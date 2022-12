Jugador de Minecraft construye una increíble pista para botes de hielo

Jugador de título de Mojang construye una increíble pista para botes de hielo

Un jugador de Minecraft ha estado mostrando una increíble pista de botes de hielo que ha creado en el juego, llevando al jugador en un recorrido por los lugares de interés de todo el mundo. Las pistas de botes de hielo son solo otra subsección de la comunidad, con otros modos de desafío de Minecraft, como parkour y carrera rápida, que también son populares entre los jugadores.

Cuando Minecraft se lanzó por primera vez en 2011, nadie podría haber predicho el impacto que tendría en la cultura pop. El desarrollador Mojang crearía el juego más vendido de todos los tiempos, con sus mundos basados en vóxeles generados por procedimientos que capturaban la imaginación de todos los que jugaban. Al crear mecánicas de construcción simples que tenían un techo alto que dominar, el desarrollador se aseguró de que hubiera algo para todos. Incluso los mapas más pequeños, como la pista que se ve aquí, ciertamente están dentro de las capacidades del jugador promedio si están dispuestos a dedicar tiempo a aprender.

La pista lleva a los jugadores a un recorrido por Minecraft, con la pista de hielo que comienza en una serie de cuevas antes de pasar al Overworld estándar. Luego continúa a través de las otras dimensiones de Minecraft, atravesando Nether and the End. El usuario de Reddit, Koning_DanDan, afirma que la pista tardó solo cuatro horas en completarse y probarse. Algunas creaciones de Minecraft pueden tardar años en completarse, por lo que este usuario no sentirá que ha dedicado demasiado tiempo aquí.

Así luce la pista creada por un jugador del exitoso título de Mojang.

Hay más de lo que inicialmente se ve a simple vista en esta pista de botes de hielo. A diferencia de muchas de las creaciones de carros mineros de Minecraft, que a menudo son experiencias automatizadas, el jugador controla esta pista y, con el hielo resbaladizo, ofrece un desafío que superar. La pista utiliza esquinas estrechas y bloques de limo para hacer rebotar al jugador a grandes alturas, lo que significa que se necesita un elemento de concentración para evitar fallas. A los fanáticos claramente les encantó la pista, con más de 7,600 votos a favor en las 24 horas posteriores a la publicación.

Minecraft es una de las más grandes franquicias en la industria

Desde su lanzamiento, Minecraft se ha convertido en una de las mayores franquicias en la historia de los juegos, y su base de jugadores ahora comienza a abarcar varias generaciones de niños y adultos. Es como Lego, en el sentido de que el único límite para las creaciones es la imaginación de los jugadores. Es una de las razones por las que Minecraft ha resistido la prueba del tiempo de la forma en que lo ha hecho, con creaciones de fanáticos alucinantes lanzadas casi constantemente. Algunos fanáticos incluso usan Minecraft para rendir homenaje a algunos de sus otros juegos favoritos.

Minecraft ya está disponible para dispositivos móviles, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 y Xbox One.

