Jugador de Elden Ring venció a Fallingstar Beast con un arco y sin recibir daño

Jugador de ER venció a Fallingstar Beast con un arco y sin recibir daño

Elden Ring, como cualquier título moderno de FromSoftware, tiene una gran cantidad de jefes llenos de enemigos desafiantes.

Sin embargo, algunos son más difíciles que otros, ya que Fallingstar Beast es uno de los minijefes más problemáticos de todo Elden Ring, algo que hace que un clip reciente sea aún más memorable.

Hay tres versiones de Fallingstar Beast que los jugadores encontrarán al explorar Lands Between.

El primero se puede encontrar en Caelid, ya que espera a los jugadores al final del túnel de cristal de Sellia. Dado que su arena es extremadamente estrecha y deja a los jugadores sin espacio para maniobrar alrededor de la enorme criatura, a menudo se verán afectados por su interminable flujo de ataques.

La Fallingstar Beast es uno de los enemigos más formidables del juego.

Otro se puede ver en Atlas Plateu, mientras que la Bestia Fallingstar de tamaño completo que se encuentra en Mt. Gelmir sirve como la versión final.

Estos dos son un poco más fáciles, ya que los jugadores tienen más áreas abiertas para luchar contra los enemigos con forma de buey, aunque aún pueden ser un gran dolor de cabeza.

Fallingstar Beast ataca constantemente y es tan difícil de leer lo que hace que la batalla sea un desafío, ya que es difícil para los jugadores determinar cuándo y dónde atacar.

Dado que también es inmune al daño por sangrado y heladas, muchas construcciones populares serán de poca ayuda contra la criatura rápida que maneja la gravedad.

Para los jugadores que se encontraron muriendo constantemente por este enemigo, un clip reciente del usuario de Reddit CapnHarland debería resultar increíblemente satisfactorio. En las imágenes, derriban a la Bestia Fallingstar de tamaño completo sin sufrir daños.

Esta hazaña se logra usando uno de los arcos de Elden Ring, y el Redditor no necesita otra arma para derrotar al jefe.

Entre guiones, Fallingstar Beast es golpeado con un aluvión de flechas, y cada descarga causa una buena cantidad de daño.

Una vez que el Redditor sale del alcance de los ataques de gravedad del jefe, realmente ataca al enemigo. Después de una esquiva perfectamente ejecutada cuando parecía que Fallingstar Beast finalmente golpearía a CapnHarland, el jugador derribó a su enemigo.

Al igual que otros jugadores habilidosos como el legendario "Let Me Solo Her", el Redditor entra en esta pelea casi sin armadura.

Sin embargo, la confianza no terminó ahí, ya que el Redditor también entró en la batalla con un poco de salud, mostrando su confianza en sí mismos para completar la pelea sin ser golpeado.

Fans reaccionan a logro de jugador en Elden Ring

Junto con los 4400 votos a favor, los comentarios estuvieron llenos de elogios, y un espectador denominó el arco del Redditor de Elden Ring como "AK-47" debido a su velocidad de disparo.

Para aquellos interesados en usar esta construcción de Elden Ring, el Redditor reveló que usaron un Black Bow con flechas regulares, el voto Grant Me Strength y el talismán Arrow's Sting.

Con esta configuración, los jugadores pueden vengarse de la alguna vez molesta Fallingstar Beast.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Elden Ring como este mod que te deja invocar a tus NPC y jefes favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.