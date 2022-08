Jugador de Elden Ring mata de un golpe a los jefes Radagon y Elden Beast

Jugador de ER mata de un golpe a los jefes Radagon y Elden Beast

Elden Ring sigue siendo mi juego favorito de 2022 y uno de los mejores juegos SoulsBorne de FromSoftware.

Pero por mucho que adoro los juegos de rol de mundo abierto, no me parezco en nada a un jugador de primer nivel. No he pasado a ganar el juego en NG+ ni he pasado horas en PvP (que, como jugador de PvE principalmente, nunca ha sido lo que disfruto de estos juegos).

Aún así, puedo admirar las habilidades de otros jugadores. Y puedo maravillarme de cómo los jugadores pueden armar construcciones tan locas en el juego, combinando consumibles con hechizos o encantamientos y varias piezas de equipo para crear construcciones poderosas e imparables.

Continúa sorprendiendo el poder de las construcciones PvE creadas por jugadores.

Tomemos, por ejemplo, al jugador 'Your Average Gamer' que de alguna manera logró crear una construcción que puede matar de un solo disparo tanto a Radagon como a Elden Beast en NG+ 7, la carrera de mayor dificultad que puedes hacer.

Radagon y Elden Beast son los jefes finales del juego, una pareja exasperante que encuentro enormemente desafiante (no tanto Radagon, pero siempre estás debilitado cuando llegas a Elden Beast y la arena es tan grande que desearía que pudieras usar tu caballo, Torrent).

Este es, aparentemente, un récord mundial o al menos un récord mundial hasta donde se sabe. Otros jugadores han tenido una sola oportunidad con estos jefes antes, pero por lo que puedo decir, nadie lo ha hecho en NG+ 7 hasta ahora (siempre es posible que alguien lo haya hecho pero no lo haya publicado, por supuesto).

Your Average Gamer, también conocido como Matthew Farnkopf, me dijo que tomó de 20 a horas conseguir a ambos jefes de una sola vez en un intento, y 50 horas de jugar con el sistema de mejoras para reducir la compilación.

Jugador revela la mejor construcción PvE en Elden Ring

Esta, afirma Farnkopf, es la mejor construcción PvE que puedes armar y el reciente parche 1.06, que revisó numerosos elementos y otros aspectos de Elden Ring, no debería tener impacto en él, por lo que aún puedes intentarlo sin multa. Esto es lo que necesitarás para recrear esta loca compilación única:

Sello de piedra de grava o Sello de orden dorada

Escudo de medusas

Corona de setas

Macetas fétidas

Bolos

Espada de sangre por daños a la salud

Ícono de Godofredo

Talismán relámpago

Vástagos de la exaltación de Roy

Talismán de plumas de rama roja

Antiguo libro de oraciones (Para el encantamiento)

Esto es fascinante para mí. Esta configuración está llena de elementos que ofrecen beneficios y penalizaciones, una combinación enredada de efectos que debe ser difícil de concretar.

Pero cuando se usa correctamente, el resultado es un daño enorme. Es una recompensa de riesgo/recompensa que requiere atención a los detalles y sincronización bien ejecutada.

Soy el tipo de jugador de Elden Ring que no presta mucha atención al "meta" ya que juego muy poco PvP. Pero tampoco trabajo tan duro para construir las "mejores" construcciones.

Encuentro armas que me gustan y las uso. Encuentro una armadura que se ve genial y la uso. Soy un jugador bastante bueno, pero no tengo el tiempo ni la capacidad de atención para profundizar en todos los matices del juego.

Es por eso que mi personaje de Elden Ring se pasea con un vestido, una diadema y los pies descalzos.

En cualquier caso, es un impresionante pwning del poderoso dúo de jefes finales de Elden Ring y algo que tendré que disfrutar como espectador.

Por su parte, Farnkopf dice que Elden Ring ha sido más que un simple videojuego en el que 'git gud', sino también un bastión en tiempos difíciles.

“Tengo una discapacidad física y he tenido problemas estomacales diarios durante años”, me dice Farnkopf. “Este juego me trajo mucha ayuda en los tiempos muertos”.

Él no está solo. Escuché a muchos jugadores de Elden Ring y todos los juegos de FromSoftware, hasta Demon's y Dark Souls hablar sobre cómo ayudó con su depresión o sus problemas de vida.

Puedo relacionarme, al menos un poco. Elden Ring también fue un lugar de consuelo para mí a principios de este año durante una dura ruptura con mi novia de mucho tiempo.

The Lands Between, como Lordran y Boletaria antes, es un lugar de escape hacia el peligro, es cierto, pero también hacia un mundo donde la lucha es superable y donde superar esa lucha trae una satisfacción real, una sensación de logro y alegría.

Puedes encontrar Your Average Gamer en YouTube aquí si deseas suscribirte a sus videos.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.