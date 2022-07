Jugador de Elden Ring lo terminó en 2,5 horas sin subir de nivel ni recibir daño

Jugador de ER lo terminó en 2,5 horas sin subir de nivel ni recibir daño

Alguien ha completado Elden Ring en dos horas y media sin subir de nivel ni recibir un solo golpe.

A diferencia de algunos corredores sin hits que normalmente pasan rápidamente por el juego evitando jefes y áreas enteras, el streamer Ainrun, quien ciertamente es un experto en completar juegos de FromSoftware sin ser golpeado, completó su carrera sin hits y se enfrentó al Grafted Scion. , la primera batalla de jefes que generalmente requiere que saltes de un acantilado y mueras para continuar.

"He estado haciendo carreras sin hits y carreras de velocidad de los juegos de From Software desde 2020, comenzando con Dark Souls 1", dijo Ainrun a Kotaku.

“Personalmente, siento que [saltar el Grafted Scion] rompe una secuencia por la que los desarrolladores pretendían que pasaras para progresar en el juego, así que opté por hacer la pelea.

El jugador realizó su hazaña en vivo.

"Pasé mucho tiempo practicándolo, buscando aperturas para aprovechar", agregó.

“También me motivó el hecho de que la mayoría de los demás jugadores optan por saltarse a este jefe. En mi opinión, se supone que una carrera de 'desafío' como la que he hecho es un desafío, [así que] usar atajos realmente no tiene sentido".

Ainrun logró la hazaña centrándose en una construcción que tambalea al enemigo para que pueda mantener su distancia cuando está activo y desatar el daño cuando está tambaleándose y derribado.

Elden Ring: El juego más vendido este año

Elden Ring es el juego más vendido de 2022. Según la firma de investigación NPD Group, el RPG de acción de FromSoftware ha "ocupado el primer lugar en ventas en dólares en cuatro de sus primeros cinco meses en el mercado", es el juego más vendido de junio de 2022, y sigue siendo "el juego más vendido de 2022 hasta la fecha".

A principios de esta semana, el editor de Elden Ring, Bandai Namco, confirmó los informes de que había sido atacado por piratas informáticos y admitió que se accedió a información confidencial en sus servidores.

Existe "una posibilidad" de que esto incluya información del cliente, admitió el editor en un comunicado enviado a Eurogamer.

