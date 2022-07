Jugador de Elden Ring es invocado al Coliseo cerrado

Jugador de ER es invocado al Coliseo cerrado

Meses después del lanzamiento, muchos jugadores siguen explorando The Lands Between en Elden Ring, haciendo nuevos descubrimientos y sumergiéndose en la tradición de este mundo meticulosamente diseñado.

Mientras tanto, otros participan en actividades PvP en el juego.

El modo cooperativo y PvP de Elden Ring no es el enfoque más sencillo del juego, pero muchos ya están acostumbrados (al igual que los veteranos de FromSoftware).

Sin embargo, al principio de la vida del juego, los jugadores encontraron un par de Coliseos inaccesibles dispersos por todo el juego. Hay uno en Limgrave, en Caelid y en Leyndell.

El Coliseo se ha mantenido cerrado por lo que se espera forme parte del DLC del soulslike.

La tradición de Elden Ring revela que alguna vez tuvieron lugar batallas rituales en estas arenas para honrar al Erdtree, pero por una razón u otra, estos rituales se suspendieron.

Muchos fanáticos creen que estas serán arenas PvP dedicadas desbloqueadas en el primer DLC de Elden Ring, especialmente después de que algunos jugadores hayan mirado adentro manipulando el juego.

Sin embargo, curiosamente, un jugador fue convocado allí recientemente para PvP.

El redditor Weebmaster09 recientemente compartió un clip de Elden Ring, donde revelan que fueron convocados a la arena desde Liurnia.

Dura unos cinco minutos, donde Weebmaster09 explora la arena en detalle. Cabe señalar que, como esto aún no está legítimamente en el juego, es probable que los Coliseos de Elden Ring cambien un poco antes de agregarse oficialmente al juego.

Al principio, parece que Redditor tenía la esperanza de que FromSoftware abriera silenciosamente las arenas en el juego, pero ese no es el caso.

Como se señaló en varios comentarios, este es el resultado de que alguien hackeó el juego y atrajo a otros jugadores a la arena. Muchos lo describen como un truco genial y nada dañino, como mínimo, mientras que otros discutieron el potencial de estos Coliseos.

Un comentario incluso esperaba que FromSoftware hiciera más que simplemente convertirlo en un área PvP simple, en lugar de usarlo para agregar un modo de supervivencia o un elemento de carrera de jefes al juego.

Será interesante ver cómo el DLC de Elden Ring maneja estas arenas en términos de PvP, pero muchos también esperan más contenido de PvE.

Después de todo, la mayoría de los principales juegos de FromSoftware se han ampliado a través de DLC.

También es una regla general que los jefes en Elden Ring DLC son generalmente más difíciles que el juego base, lo que significa que cada vez que se lanza, los jugadores se enfrentan a nuevos desafíos.

Quizás estos nuevos desafíos podrían incluso ser más desalentadores que Malenia.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

