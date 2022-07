Jugador de Elden Ring crea un personaje de Darth Maul súper preciso

Jugador de ER crea un personaje de Darth Maul súper preciso

Desde su lanzamiento en febrero, Elden Ring ha arrasado en el mundo de los videojuegos y es ampliamente considerado como el mayor lanzamiento del año. Esto es evidente por el hecho de que Elden Ring es el juego más vendido de 2022, según los últimos datos de NPD Group.

El título de FromSoftware enfrentó una dura competencia de Pokemon Legends: Arceus y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, pero finalmente salió victorioso.

Además del increíble desempeño comercial, Elden Ring ha obtenido críticas sólidas y grandes elogios tanto de críticos como de jugadores.

A los fanáticos les encanta la historia cautivadora del juego, la jugabilidad inmersiva, la mecánica gratificante y la dificultad. El juego de rol de acción se encuentra entre los juegos más desafiantes, principalmente debido a muchos jefes formidables de Elden Ring como Fallingstar Beast, Crucible Knight y Malenia.

Así luce la recreación de Darth Maul en el juego de FromSoftware.

Elden Ring también es famoso por su innovador creador de personajes, que brinda un control completo de la apariencia de un personaje gracias a herramientas que brindan múltiples opciones de personalización, lo que genera infinitas posibilidades.

Naturalmente, la gente ha usado su imaginación para hacer muchas creaciones notables de personajes de Elden Ring de personas reales como Snoop Dogg y Benedict Cumberbatch, junto con íconos ficticios como Thanos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jugador recrea a Darth Maul en Elden Ring

De manera similar, el usuario de Reddit CaptainIkag usó las herramientas de creación del juego para traer un personaje destacado de Star Wars al reino de fantasía de Elden Ring. El usuario compartió algunas imágenes en la plataforma mostrando a su personaje, quien luce exactamente como Darth Maul.

Mucha gente ha creado a Darth Maul en Elden Ring en el pasado, pero la versión de CaptainIkag es posiblemente una de las mejores.

El redditor ha subido varias imágenes que muestran a Darth Maul encapuchado, con algunas imágenes que muestran un primer plano de la cara.

La publicación recibió más de mil votos positivos y la comunidad elogió el trabajo de CaptainIkag por capturar el patrón facial y los tatuajes de Darth Maul. Al mismo tiempo, muchos usuarios agradecieron al cartel original por compartir los controles deslizantes en la misma publicación.

Darth Maul de CaptainIkag se une a una línea interminable de personajes de Elden Ring intrincadamente diseñados. Sin embargo, muchas personas en el mundo de los videojuegos creen que el creador de personajes de Elden Ring podría mejorarse aún más, ya que los fanáticos informaron que les resultó difícil diseñar figuras femeninas.

Además, los jugadores también esperan más peinados, rasgos faciales y tipos de cuerpo en futuras actualizaciones que harán que el creador del personaje sea aún mejor.

Por ejemplo, los jugadores han señalado regularmente la falta de rastas en Elden Ring. Dichos peinados permitirán a los usuarios crear una amplia gama de personajes mientras hacen que creaciones como Snoop Dogg sean más realistas.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

