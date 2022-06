Jugador de Elden Ring casi completa un calabozo difícil pero termina en desastre

Jugador de ER casi completa un calabozo difícil pero termina en desastre

Elden Ring tiene numerosas mazmorras para explorar, con diferentes niveles de dificultad, aunque el desafío suele ser comparable al área en la que se encuentra la mazmorra.

Dado que las Catacumbas de la cima de la montaña de los Gigantes se encuentran en una de las ubicaciones finales del juego, no es demasiado sorprendente que sea difícil de atravesar, aunque un jugador de Elden Ring tuvo una experiencia particularmente difícil.

Lo que hace que esta mazmorra de Elden Ring sea tan difícil es el hecho de que los jugadores no solo tienen que lidiar con los molestos diablillos que normalmente se encuentran bajo tierra, sino también con algunos Burial Watchdogs.

El difícil calabozo ha sido un obstáculo para muchos jugadores del soulslike.

Estos enemigos normalmente sirven como jefes al final de las mazmorras, por lo que el hecho de que sirvan como obstáculos regulares en estas Catacumbas puede hacer que atravesar el área sea una tarea ardua.

Desafortunadamente, resultaron ser demasiado difíciles de manejar para el usuario de Reddit soyunrobot, ya que el usuario de Reddit se encontró atrapado en las catacumbas de la cima de la montaña de los Gigantes durante "demasiado tiempo".

Eventualmente, el usuario de Reddit recurrió al poderoso hechizo Comet Azur de Elden Ring, un hechizo que muchos han utilizado para atravesar áreas difíciles.

Como se muestra en el clip, este nuevo enfoque parecía estar funcionando para soyunrobot.

Después de golpear al Watchdog que se acerca con algunos cometas regulares, el jugador retrocede y recarga su FP.

Aprovechando la oportunidad de causar un daño real, el Redditor cambió al cometa Azur y comenzó a cargar el rayo de luz azul. Sin embargo, esta decisión resultó fatal.

Si bien el rayo aterriza y diezma la barra de salud del Burial Watchdog, también tiene un efecto secundario desafortunado. Con el rayo atravesando los cuerpos de los enemigos que golpea, levantó el pilar de escarcha que estaba detrás del Watchdog.

Desafortunadamente, soyunrobot no estaba al tanto de esto, por lo que corrieron hacia adelante creyendo que la pelea había terminado. Efectivamente, el pilar de escarcha se activa, y aunque el jugador de Elden Ring intenta rodar, muere antes de que pueda escapar de la trampa.

Los clips devastadores a menudo funcionan bien en el subreddit de Elden Ring, por lo que no sorprende que este video haya recibido más de 2200 votos a favor.

Jugadores reaccionan a mazmorra de Elden Ring

En los comentarios, muchos jugadores consolaron al Redditor y acordaron que esta mazmorra de Elden Ring era un dolor, denunciando el movimiento impredecible de los Burial Watchdogs. Otros brindaron asesoramiento, como Siggs84.

Según este comentarista, el Redditor debería atraer al perro guardián frente al pilar de escarcha antes de usar uno de los grilletes de Elden Ring para activar el pilar desde la distancia, dejando que la trampa elimine al enemigo.

Sin embargo, dada la forma en que la trampa arruinó su mejor carrera, es posible que soyunrobot no esté ansioso por activarla nuevamente.

Es probable que todos los que hayan jugado un juego de FromSoftware hayan experimentado una muerte trágica de algún tipo.

Sin embargo, no hay nada peor que causar la propia muerte, por lo que la frustración de soyunrobot es completamente comprensible.

Elden Ring ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

Te puede interesar: Elden Ring: Cómo luchar como Let Me Solo Her

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Elden Ring. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.