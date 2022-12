Jugador de Call of Duty: Warzone 2 usa chat para que otros apaguen sus consolas

Jugador de COD: Warzone 2 usa chat para que otros apaguen sus consolas

Es difícil medir la recepción de Call of Duty: Warzone 2.0. A diferencia de Modern Warfare II, ciertamente es un juego que parece haber dividido la opinión de los jugadores. En particular, existe un odio bastante fuerte hacia el nuevo modo DMZ. Inspirados en Escape From Tarkov, los jugadores criticaron la falta de un sistema de economía en el juego del modo, y algunos incluso están pagando para evitar jugarlo. ¿Cómo, te escucho preguntar? Están contratando a alguien más para que juegue y tome el rifle de asalto M13B por ellos.

Las reseñas de Steam tampoco son bonitas. Un jugador escribió: "¿Cómo puedo recuperar mi dinero para un juego gratuito?" Sin embargo, pasemos a algunas buenas noticias. A los jugadores les encanta el chat de proximidad y hoy les traigo una divertida historia de chat de proximidad. Un streamer ha logrado engañar a otros para que apaguen sus consolas. En serio.

Así ha aprovechado el jugador la función para ganar fácilmente.

Según lo informado por Dexerto, el streamer de Warzone 2.0, Pork, publicó un clip de sí mismo entrando a un edificio mientras decía "apagar Xbox" en el chat de proximidad. Si no lo sabía, las consolas Xbox pueden apagarse mediante un comando de voz si eso es lo que les dice que hagan. Mientras Pork jugaba en el juego cruzado, pudo usar el comando para apagar las consolas de otras personas mientras la suya (presumiblemente una PlayStation) permanecía en línea. Echa un vistazo al clip a continuación.

Así funciona el truco de Call of Duty: Warzone 2

El truco solo funcionará si su oponente está usando altavoces de alto volumen, de lo contrario, es probable que no se responda el comando. No hace falta decir que los demás jugadores quedaron impresionados con la creatividad de Pork. Un usuario escribió: "El tiempo suficiente para registrarse y escuchar la melodía de apagado audible al final", mientras que otro agregó: "Este podría ser uno de los mejores clips que he visto en Call of Duty: Warzone".

En caso de que te lo hayas perdido, otro jugador de Warzone 2.0 logró recientemente una victoria de cero muertes jugando como conductor de Uber. Es una hazaña increíble que definitivamente vale la pena ver. Sigue entreteniéndonos, chat de proximidad.

