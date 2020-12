Jugador de COD: Black Ops Cold War encuentra la legendaria pistola de guante

Call of Duty: Black Ops Cold War está lleno de extraños e interesantes huevos de Pascua. Si bien algunos son más obvios que otros, un jugador ha encontrado una parte bastante interesante de la historia de la década de 1960 escondida en el entorno del juego. Si bien no es un arma oficial de Call of Duty: Black Ops Cold War, tiene una historia interesante en el espionaje internacional.

La pistola de guantes es un equipo de espionaje bastante conocido diseñado durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien Call of Duty: Black Ops Cold War puede tener lugar en los años 80, la pistola de guante es una pieza de equipo de espionaje de tiempos de guerra que se usa en situaciones únicas.

El guante fue encontrado por el usuario de Reddit ArchdemonofRazgriz, quien lo encontró junto a una taza de café. Si bien no es un arma utilizable en el juego, es interesante que se esconda en la casa de seguridad de la CIA de Call of Duty: Black Ops Cold War, entre muchos otros equipos relacionados con "espías". Muchos fanáticos consideran que esto es un pequeño huevo de Pascua, pero algunos jugadores todavía tienen la esperanza de que esta arma se use en futuras actualizaciones. Podría ser un arma cuerpo a cuerpo interesante en el juego, y con los mapas temáticos navales, no estaría completamente fuera de lugar.

La pistola de guante es una pieza de equipo de espionaje de tiempos de guerra que se usa en situaciones únicas

Pistola de guante en Call of Duty

Históricamente, la pistola de guantes se llama Sedgley OSSS.38. El arma era una pistola de un solo disparo diseñada para misiones de inteligencia naval y asesinatos encubiertos en el teatro del Pacífico. El arma es una pequeña pistola montada en la parte posterior de un guante de piel de vaca que podría dispararse mediante un golpe sólido contra el cuerpo del objetivo. Tradicionalmente se vendían como guantes individuales, por lo que solo aparece uno en Call of Duty: Black Ops Cold War.

Como un huevo de Pascua de Call of Duty: Black Ops Cold War, fácilmente podría ser una referencia a la película Inglourious Basterds, ya que jugó un papel destacado en el clímax de la película. Dos de estas armas se utilizan para eliminar objetivos cuando los personajes asesinaban a miembros del alto mando nazi.

Si bien se desconoce su propósito exacto, todavía se ajusta al tema de la campaña de espionaje de Call of Duty: Black Ops Cold War. En un mundo de espías e intrigas, las armas ocultas pueden convertirse fácilmente en una herramienta vital y poderosa en cualquier operación. El motivo por el que está al aire libre seguirá siendo un misterio, pero muchos fanáticos están felices de ver una pieza de historia tan única agregada al entorno de guerra ficticio.

TE RECOMENDAMOS LEER: Call of Duty: Black Ops Cold War, el verdadero heredero del Black Ops original

La Verdad Noticias te informa que Call of Duty: Black Ops Cold War está disponible para PC, PS4, Ps5, Xbox One y Xbox Series X.