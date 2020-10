Juegos optimizados para la próxima generación de consolas Xbox Series X/S

Con el lanzamiento de la Xbox Series X y Series S muy pronto, Microsoft ha anunciado una lista de videojuegos que se lanzarán con las consolas optimizadas para los sistemas de próxima generación.

La lista incluye títulos propios como Gears 5, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps y Forza Horizon 4, todos los cuales están incluidos con Xbox Game Pass y son compatibles con Smart Delivery. La alineación de terceros incluye Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs: Legion de Ubisoft, así como el juego de carreras Dirt 5, el juego de baloncesto profesional NBA 2K21 y el juego de disparos de botines Borderlands 3.

Puedes ver una lista completa de Microsoft aquí en La Verdad Noticias. La compilación también menciona qué títulos están en Game Pass y cuáles son compatibles con Smart Delivery, que es un programa que te permite obtener la edición Xbox Series X/S del juego sin costo adicional.

Estos videojuegos de lanzamiento optimizados se suman a los miles de títulos que se podrán reproducir en las consolas desde el primer día mediante la compatibilidad con versiones anteriores. Como se anunció anteriormente, las consolas Xbox Series X/S reproducen títulos de OG Xbox, Xbox 360 y Xbox One y, en algunos casos, disfrutan de beneficios como mejora de escala, rendimiento adicional y HDR automático.

Las consolas Xbox Series X/S se lanzarán el 10 de noviembre en todo el mundo, con un precio de $500 y $300 dólares respectivamente. Para obtener más información, asegúrate de consultar la sección de Videojuegos en La Verdad Noticias.

El lanzamiento de la Xbox Series X/S se aproxima con videojuegos optimizados.

