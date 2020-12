Juegos gratis de Xbox Gold para enero de 2021 REVELADOS

Todavía queda más de una semana antes de que llegue el año nuevo, pero eso no ha impedido que Microsoft anuncie los Juegos con Xbox Gold gratuitos para enero de 2021. Como de costumbre, los Juegos con la suscripción de oro gratuitos de enero incluyen cuatro títulos para que los fanáticos los descarguen, con el lote del próximo mes con dos juegos de Xbox One, una Xbox 360 e incluso un juego para la Xbox original.

Todos los juegos se pueden reproducir en las consolas Xbox One y Xbox Series X gracias al programa de compatibilidad con versiones anteriores.

Juegos gratis de Xbox Gold (enero 2021)

Primero, los usuarios de Xbox One pueden esperar reclamar Little Nightmares desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Un juego de plataformas lleno de imágenes horribles, Little Nightmares es uno de los juegos de terror más impactantes visualmente disponibles en la consola. Una secuela, acertadamente titulada Little Nightmares 2, se lanzará en febrero, para que los fanáticos puedan ponerse al día jugando el juego original a través del programa Games with Gold.

El otro juego de Xbox One es el puerto de Dead Rising. El Dead Rising original fue una vez uno de los títulos exclusivos de estreno de Xbox 360 y obtuvo críticas en su mayoría positivas cuando se lanzó por primera vez. La gran cantidad de zombis que pudo presentar en pantalla a la vez fue bastante impresionante, y está llena de momentos memorables gracias a las líneas cursis pronunciadas por el protagonista favorito de los fanáticos, Frank West. Dead Rising estará disponible para reclamar del 16 de enero al 15 de febrero.

El juego de Xbox 360 es el juego de lucha The King of Fighters 13, que estará disponible para reclamar desde el 1 de enero hasta el 15 de enero. Luego, desde el 16 de enero al 31 de enero, los interesados pueden reclamar el juego de Xbox original Breakdown para su colección. Si bien los fanáticos pueden estar familiarizados con Little Nightmares, Dead Rising y The King of Fighters 13, es posible que estén menos familiarizados con Breakdown.

Para los que todavía no lo conocen, Breakdown fue desarrollado y publicado por Namco en 2004. Es un juego en primera persona que tiene elementos de disparos y juegos de lucha. Uno de sus principales trucos es que busca una interacción ambiental realista, con el personaje del jugador que tiene que recoger físicamente munición, abrir puertas, subir escaleras, etc. Las revisiones de desglose fueron algo variadas en el momento de su lanzamiento, pero muchos críticos quedaron impresionados. con la historia.

En general, parece que los fanáticos están reaccionando mucho más positivamente a los juegos gratuitos de Xbox con oro para enero de 2021 que a la alineación de diciembre. Hablando de eso, los suscriptores de Xbox Live Gold todavía tienen tiempo para reclamar algunos de los juegos gratuitos de Xbox con Gold para diciembre de 2020, incluidos The Raven Remastered, Bleed 2 y Stacking.