Juegos de Call of Duty clasificados de lo mejor a lo peor

Call of Duty es una de las franquicias más exitosas y conocidas de videojuegos en todo el mundo. Lo que comenzó como un juego de disparos hace más de 15 años, se ha convertido en algo muy diferente con el paso del tiempo.

Esta franquicia empezó con juegos que van por todas partes, desde la Guerra de Vietnam hasta los confines del espacio. No importa la ubicación o la historia, los juegos de Call of Duty suelen ofrecer emocionantes campañas para un jugador y un modo multijugador competitivo intenso.

Call of Duty tiene los mejores videojuegos a lo largo del tiempo.

No todos los juegos de Call of Duty son iguales algunos fueron simplemente mejores que otros, y hoy La Verdad Noticias tiene este top donde los clasificaremos de mejor a peor.

Los mejores y peores juegos de Call of Duty:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Este juego lo puedes poner en tu Xbox 360 durante meses y nunca te cansarás de él.

Call of Duty 4: Modern Warfare redefinió casi sin ayuda el moderno juego de disparos en primera persona con su emocionante campaña y su componente multijugador personalizable.

De alguna manera, Infinity Ward logró superarse a sí mismo, entregando otra campaña llena de giros, traiciones y piezas llenas de acción, al mismo tiempo que se basaba en lo que hizo que el modo multijugador del primer juego fuera tan exitoso.

El concepto de racha de los asesinatos se amplió para permitir aún más formas de eliminar a tus enemigos, y el sistema de progresión siguió siendo uno de los más satisfactorios de todos los juegos.

Incluso una década después, hay algo en el diseño del mapa y el ritmo de Modern Warfare 2 que lo convierte en un clásico: es uno de esos juegos que puedes poner en tu Xbox 360 durante meses y nunca te cansarás de él.

Ahora puedes jugar una versión remasterizada de su campaña para un jugador en las consolas modernas.

Call of Duty 4: Modern Warfare

La versión para consolas modernas es mucho mejor.

En cuestión de minutos, Infinity Ward demostró a los jugadores que el paso de la Segunda Guerra Mundial a un conflicto contemporáneo valió la pena, ya que el Capitán Price y Soap MacTavish se abren paso a través de una nave hostil y eliminan objetivos con precisión milimétrica.

No se desperdició ni un segundo de tiempo, y en el transcurso de la legendaria campaña de Call of Duty 4, eso seguiría siendo cierto.

All Ghillied Up es posiblemente la mejor misión en cualquier juego de disparos en primera persona, y se ve aún mejor en la versión remasterizada para consolas modernas.

El multijugador competitivo de Modern Warfare puso un énfasis renovado en el rendimiento personal en lugar de ganar partidos individuales, y los jugadores ahora miran cuidadosamente su proporción de muertos a muertos mientras modificaban sus armas con miras y empuñaduras personalizadas.

Call of Duty 2

Fue uno de los mejores juegos de disparo de la historia.

El primer juego de Call of Duty para muchos fanáticos actuales, y un título de lanzamiento para Xbox 360, Call of Duty 2 fue el mejor juego de disparos de la Segunda Guerra Mundial para aquellos interesados en la caída de la Alemania nazi.

Esta dividido en misiones centradas en soldados rusos, británicos y estadounidenses, Call of Duty 2 llevó a los jugadores a todas partes, desde las playas de Normandía hasta los desiertos del norte de África, y su enfoque abierto a menudo te brindaba más de una forma de abordar una misión.

Su escala era alucinante en ese momento, y los momentos más cinematográficos aún se mantienen hoy. El enfoque multijugador de Call of Duty 2 fue más relajado que algunos de los juegos posteriores, no estaba interesado en arrojarte un millón de estadísticas al completar una partida.

Call of Duty: Black Ops

Videojuegos con voces de actores como Sam Worthington y Gary Oldman.

Treyarch finalmente pudo salir de la sombra de Infinity Ward y establecerse como un estudio principal de Call of Duty con Black Ops de 2010.

Un emocionante misterio ambientado durante la Guerra Fría que tiene lugar parcialmente en Vietnam, la ambiciosa historia trata sobre las teorías de la conspiración y el papel que Estados Unidos podría haber jugado en el asesinato de JFK, junto con la fallida operación de Bahía de Cochinos.

Incluso volvió a llamar a personajes y escenas de World at War, combinando elementos del juego de disparos de la Segunda Guerra Mundial en el juego más nuevo.

Las interpretaciones de voz de primer nivel de actores como Sam Worthington y Gary Oldman ayudaron a vender todo, y todavía gritamos sobre "los números" con regularidad.

Aunque no reinventó drásticamente la fórmula de Call of Duty, Black Ops ofreció un combate bien equilibrado en una variedad de mapas, que van desde las selvas de Vietnam hasta el famoso Nuketown.

El mapa era tan querido que se ha lanzado en todos los juegos de Treyarch hasta la fecha, y se sentirían francamente incompletos sin él.

Call of Duty: Advanced Warfare

Es el primer proyecto de Sledgehammer Games.

Después de ayudar con el desarrollo de Modern Warfare 3, Sledgehammer Games tuvo la oportunidad de liderar su propio proyecto para Call of Duty: Advanced Warfare de 2014.

Llevando la serie más hacia el futuro de lo que había ido hasta la fecha, su juego exo-traje y armas de alta tecnología promovieron la verticalidad y el movimiento constante, lo que lo hace difícil de dominar pero increíblemente gratificante.

Tus enemigos ya no venían de la izquierda o de la derecha, sino posiblemente directamente por encima de tu cabeza.

La campaña de suspenso tecnopolítico de Advanced Warfare abordó el creciente temor del público a los contratistas militares privados y el papel que desempeñarán en la sociedad en el futuro.

Fue completamente absurdo, pero Sledgehammer tiene un don para los éxitos de taquilla y el momento final es bastante satisfactorio. A pesar de su éxito crítico, Advanced Warfare no encendió las listas de ventas, por lo que es poco probable un seguimiento directo.

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty 4: Modern Warfare comparten personajes.

Independientemente de las convenciones de nomenclatura, el reinicio de Call of Duty: Modern Warfare 2019 clava la atmósfera y la tensa acción en primera persona de las campañas de los juegos más antiguos, con varios momentos de juego y una generosa pizca de sigilo.

Modern Warfare tampoco decepciona como un juego multijugador, ya que se basa en los cimientos de sus predecesores y agrega nuevas mecánicas, como recargar mientras apunta hacia la mira.

Su sencillo sistema de progresión enfatiza el juego continuo y no incluye microtransacciones para desbloquear armas.

El nuevo modo masivo Ground War es una adición fantástica a sus ofertas multijugador que debería satisfacer a aquellos que quedaron en el frío por la decisión de DICE de omitir un lanzamiento de Battlefield en 2019.

Call of Duty: Warzone

Fue uno de los videojuegos más grande del Mundo.

Una de las series de videojuegos más grandes del mundo se ha convertido en un juego gratuito, solo unos meses después de lanzar uno de sus títulos más fuertes y generosos hasta el momento.

Call of Duty: Warzone es, en general, una extensión de Call of Duty: Modern Warfare que utiliza sus activos para construir el extenso mapa de Verdansk. Capaz de albergar a 150 jugadores a la vez, es el hogar del segundo intento de Call of Duty de capturar los corazones de la multitud de Battle Royale.

Con un enfoque interesante para las reapariciones a mitad de la partida y muchas secciones de mapas familiares de todos los años, Warzone se basa en la base de la franquicia Call of Duty para escupir un competidor de PUBG/Apex Legends que no debe ignorarse.

Para ayudarlo a comenzar, hemos encontrado todas las ubicaciones de los búnkeres de Warzone, las mejores armas y los mejores equipamientos.

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4 fue un gran éxito.

Call of Duty: Black Ops 4 podría haber sido el juego para acabar con la franquicia. Por primera vez en la serie principal, Black Ops 4 optó por dejar completamente fuera el modo campaña, ofreciendo en su lugar el modo multijugador competitivo, Zombies y el modo Battle Royale Blackout.

Se pasó por alto el enfoque exagerado de Treyarch para la narración, pero el estudio logró ofrecer uno de los mejores modos multijugador en la historia de la serie, junto con un montón de contenido de Zombies para los fanáticos.

La primera oportunidad de la serie en Battle Royale fue un gran éxito, combinando la clásica mecánica de tiro de Call of Duty con la jugabilidad lenta y metódica de PlayerUnknown's Battlegrounds.

El modo incluso se mezcló en configuraciones clásicas de los juegos anteriores, así como una sección llena de Zombies listos para destrozarte miembro por miembro.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 concluyó la trilogía innovadora.

Para 2011, Call of Duty ya había cimentado su legado con varios juegos de disparos en primera persona estelares, pero la fatiga de la franquicia también había comenzado.

Call of Duty: Modern Warfare 3 concluyó la trilogía innovadora con otra campaña llena de acción y un modo multijugador ajustado, pero sin gran parte del equipo original de Infinity Ward en el proyecto, parecía que los desarrolladores estaban trazando un dibujo en lugar de crear algo en él.

Esto no quiere decir que Modern Warfare 3 no sea digno del nombre de Call of Duty. Su modo multijugador fue tan adictivo y vertiginoso como siempre, pero sin la pasión detrás de él, el juego nunca escapó de la sombra de sus hermanos mayores y no obtuvo el éxito deseado.

Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII fue el regreso de lo que era la franquicia.

Después de casi una década en la guerra moderna y el futuro, Call of Duty regresó a donde comenzó en 2017 con Call of Duty: WWII.

Ambientado en el teatro europeo y con la famosa invasión de Normandía, parecía que Call of Duty 2 se había rehecho para la próxima generación de jugadores.

Esto vino con cierta sensación de déjà vu, pero la mejor caracterización y una conclusión emocional ayudaron a que no se sintiera como un agarre básico de nostalgia.

El modo multijugador también se alejó del exceso de sus predecesores, centrándose en las botas puras en el combate terrestre sin comprometer los avances que había hecho la serie.

Sin embargo, su complicado sistema de progresión no funcionó tan bien, y el modo Zombie se sentía fuera de lugar en un juego que de otra manera sería serio.

Call of Duty: World at War

Call of Duty: World at War fue el primer juego de Treyarch.

Call of Duty: World at War fue el primer juego de Treyarch en la serie desde el decepcionante Call of Duty 3, y logró ofrecer el juego más sombrío y horrible que la serie jamás hayan visto.

Centrado en los estadounidenses en el Pacífico, así como en los rusos que se acercan a Berlín, World at War no rehuye los horrores de la guerra.

Se cortan extremidades y cabezas, y se amontonan montañas de cuerpos, aunque el patetismo es un poco grueso en la sección estadounidense.

Treyarch tomó los killstreaks y la estructura general de los juegos de Modern Warfare y los usó para World at War, pero no funcionó tan bien. Tenía un modo competitivo inolvidable y menos atractivo: el último juego de Treyarch en fallar.

Call of Duty: Black Ops II

Fue el seguimiento de Blacks Ops y su éxito no fiue mucho.

El seguimiento del excelente Black Ops generó expectativas elevadas, posiblemente fuera del alcance de cualquier desarrollador. Call of Duty: Black Ops II parecía un juego diseñado por dos estudios completamente diferentes.

Su multijugador enfatizó la personalización con su sistema Pick 10 y una mezcla de armamento futurista, pero su campaña fue una serie dispersa de misiones que lucharon por encontrar una identidad.

Sin embargo, no es por la falta de esfuerzo de Treyarch. Los elementos de estrategia en tiempo real incluso se mezclaron en ciertas misiones, y aunque solo tuvieron un éxito leve, mostraron el compromiso del estudio de intentar siempre cosas nuevas.

Call of Duty

Call of Duty empezó siendo un fracaso antes de su éxito.

El Call of Duty original lamentablemente hasta la fecha es un perdedor. El desarrollador Infinity Ward se formó a partir de antiguos desarrolladores de Medal of Honor, y la serie de Electronic Arts sigue siendo el rey de los shooters con temática bélica.

Sin embargo, Infinity Ward no tardó mucho en demostrar de lo que era capaz, con una campaña dividida en los ejércitos de tres naciones diferentes y un modo multijugador competitivo que plantó las semillas para su futuro.

Call of Duty: Black Ops 3

Videojuego ideal para jugar en en Xbox 360 o PlayStation 3.

Treyarch decidió duplicar los elementos futuristas de los juegos Black Ops con Call of Duty: Black Ops III, por primera vez que no logró entusiasmar.

Los drones y las armas controlados por la mente no fueron suficientes para superar la sensación de que ya habíamos jugado todo esto antes, y el estudio parecía tener tan poca fe en su escritura que les dio a los jugadores la oportunidad de jugar misiones de campaña en cualquier orden.

Eso es, por supuesto, a menos que hayan jugado en Xbox 360 o PlayStation 3, que omitieron el modo por completo.

Call of Duty: Ghosts

Fue el primer videojuego lanzado para un Xbox One.

El primer juego de Call of Duty lanzado en Xbox One y PlayStation 4, Call of Duty: Ghosts tenía muy poco para diferenciarse de los juegos anteriores de la serie.

Parte estaba en el espacio, parte en áreas urbanas y parte en el follaje, pero carecía de un villano fuerte o del misterio que esperábamos de Call of Duty.

El modo multijugador tampoco intentó innovar, pero estaba, como mínimo, bien diseñado. Conseguir un tiro en la cabeza de un francotirador aún se sentía increíble, incluso si lo había hecho todo antes.

Call of Duty: Infinite Warfare

Es uno de los peores videojuegos de Call of Duty.

La campaña del juego abandonó el enfoque lineal de misión a misión y, en cambio, permitió a los jugadores elegir objetivos secundarios para completar. Incluso incluyó algunos grandes segmentos de combate de naves espaciales.

La triste historia fue de alguna manera subestimada a pesar de presentar viajes interplanetarios. Nos encantó que los personajes se sintieran como personas reales y la libertad de seleccionar objetivos secundarios ayudó con el desarrollo.

El problema fue que el tiroteo se sintió mal. Una cantidad sustancial de estremecimiento hizo que el combate fuera un dolor en un jugador.

El modo multijugador no fue mucho mejor gracias al mal diseño del mapa. El potencial del juego solo hizo que la decepción y la frustración fueran aún más difíciles de tragar en el juego.

Call of Duty 3

El juego no impresiono a los fanáticos y sus ventas fueron bajas.

Xbox 360 experimentó un crecimiento exponencial en las ventas durante 2005 gracias al Call of Duty 2, que sigue siendo popular hasta el día de hoy. Desafortunadamente, a Call of Duty 3 no le fue tan bien como a su predecesor.

Treyarch lo lanzó después de un desarrollo muy corto cuando tomaron el control de la franquicia. El juego no logró impresionar, con un modo multijugador menos atractivo atrapado entre el enfoque de Call of Duty 2 y la fórmula de Call of Duty 4.

El modo de campaña intentó cambiar las cosas al incluir una sección canadiense y una mecánica que luchaba para el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, le faltó el esmalte o los caracteres para llevarlo a cabo. Call of Duty 3 es el raro Call of Duty juego que es mejor evitar.

De lo contrario, la serie Call of Duty ha producido con éxito una línea de juegos de disparos excepcionales. Una de las cosas que a los jugadores les encanta de la franquicia es su consistencia.

Los jugadores saben qué esperar de la serie Call of Duty y rara vez se sienten decepcionados, por lo que salen y compran lanzamiento tras lanzamiento.

La serie Call of Duty gana jugadores más ávidos y clientes habituales minuto a minuto, obteniendo enormes beneficios, que utilizan para crear el siguiente mejor juego de la serie y perpetuar su legado legendario como una de las mejores franquicias de juegos de la historia.

No importa cuánto ames la franquicia Call of Duty, debes admitir que algunos juegos son simplemente mejores que otras. Siguiendo nuestras recomendaciones sobre los mejores juegos de la serie, podrás experimentar todas sus fortalezas y ninguna de sus debilidades.

