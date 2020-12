Juego gratuito de Epic Games Store para el 19 de diciembre REVELADO lista filtrada

Epic Games Store está regalando 15 juegos gratis a medida que avanza hasta el final de 2020, con un nuevo juego gratuito agregado a la tienda cada día. Ahora se ha revelado el juego gratuito de Epic Games Store para el 19 de diciembre, validando una lista de juegos gratuitos previamente filtrada en el proceso.

Como era de esperar, el juego gratuito de Epic Games Store para el 19 de diciembre de 2020 no es otro que The Long Dark. Lanzado originalmente en 2017, The Long Dark es un juego de supervivencia de mundo abierto donde los jugadores tienen que sobrevivir en un desierto helado. Al igual que muchos otros juegos de supervivencia, los jugadores de The Long Dark tienen que tener en cuenta el hambre, la sed, la temperatura y más si esperan sobrevivir. Incluye un modo de supervivencia normal, un modo de historia y un modo de desafío, lo que brinda a los fanáticos de los juegos de supervivencia mucho contenido para jugar.

The Long Dark gratis en Epic Games Store

The Long Dark obtuvo críticas en su mayoría positivas en el momento de su lanzamiento, manteniendo la tendencia de que estos juegos gratuitos de Epic Games Store son generalmente experiencias de alta calidad. Es el tercer juego lanzado como parte de los juegos gratuitos de Epic Games Store para la promoción de diciembre de 2020 hasta ahora, habiendo sido precedido por el simulador de gestión de la ciudad City: Skylines y Oddworld: New 'n Tasty.

El hecho de que Long Dark sea parte de la alineación de juegos gratuitos de Epic Games Store es significativo porque aparentemente valida una lista filtrada de juegos que se incluirán en la promoción. Esa lista de juegos gratis de Epic Games Store filtrada para diciembre ha nombrado con precisión Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty y ahora The Long Dark. Si el resto de la lista es precisa, los fanáticos pueden esperar agregar Defense Grid 1, Alien: Isolation, Metro 2033, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time at Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitairica, Torchlight 2 y Jurassic World Evolution a su colección de Epic Games Store en los próximos días.

The Long Dark en Epic Games Store.

Todos los juegos que se lanzan como parte de los juegos gratuitos de Epic Games Store para la promoción de diciembre de 2020 son títulos generalmente bien recibidos, y algunos se destacan por haber recibido elogios de la crítica. Inside ganó numerosos premios cuando se lanzó por primera vez, al igual que Night in the Woods. Alien: Isolation tampoco es nada de lo que burlarse, y ese juego fue aclamado como uno de los mejores juegos de terror de supervivencia en la última década.

Es posible que la lista filtrada de juegos gratuitos de Epic Games Store sea inexacta, pero no se ve así. Mientras esperan para ver si el juego gratuito de Epic Games Store para el 20 de diciembre es Defense Grid 1 como se filtró, los fanáticos pueden reclamar su copia gratuita de The Long Dark.