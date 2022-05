Jefe de Xbox se disculpa por retrasos de Bethesda que dejan lanzamientos en duda

Jefe se disculpa por retrasos de Bethesda que dejan lanzamientos en duda

Los retrasos en los juegos ocurren todo el tiempo y siempre son decepcionantes. Pero el anuncio de esta semana de retrasos en dos títulos de Bethesda y exclusivas de la consola Xbox, Starfield, de Bethesda Game Studios, y Redfall, de Arkane, ha sido particularmente duro.

Los dos juegos recibieron fechas para 2022 durante el escaparate de verano de Xbox del año pasado, y representan los primeros frutos reales de la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft por $7.5 mil millones.

Serán los primeros juegos de Bethesda desde la compra que no se lanzarán en PlayStation y se agregarán el primer día a la biblioteca de Xbox Game Pass.

Los retrasos son para muchos prueba de problemas en el estudio de juegos de Microsoft.

Starfield, en particular, fue muy esperado, siendo el primer juego de rol importante de los creadores de The Elder Scrolls 5: Skyrim y Fallout 4 en siete años.

Ambos ahora se han trasladado a la primera mitad de 2023. Crucialmente, esto deja a Xbox sin lanzamientos significativos de sus estudios internos programados para 2022.

Los fanáticos, naturalmente, no están contentos; el año pasado, Microsoft prometió que traería "al menos un" juego propio cada trimestre a Game Pass.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, acudió a Twitter para ofrecer apoyo por el retraso, así como una porción de contrición.

“Estas decisiones son difíciles para los equipos que hacen los juegos y para nuestros fanáticos. Si bien apoyo totalmente dar tiempo a los equipos para lanzar estos grandes juegos cuando estén listos, escuchamos los comentarios”, escribió.

"Se espera brindar calidad y consistencia, continuaremos trabajando para cumplir mejor con esas expectativas".

Pero, ¿cuáles son esas expectativas y por qué la conversación a su alrededor es tan tensa?

Un retraso para un título tan complejo y ambicioso como Starfield no tiene precedentes, y tales anuncios generalmente se reciben con una buena proporción de resignación y "un juego retrasado eventualmente puede ser bueno, pero un juego malo es malo para siempre", cita Miyamoto.

Ese fue ciertamente el caso con el retraso reciente y similar al que había sido el título insignia de Nintendo en 2022, una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ha sido menos con Starfield y Redfall.

El problema aquí es que el calendario vacío de Xbox para 2022 es indicativo del largo camino que enfrenta Microsoft para convertir la ola de adquisiciones de estudios de Spencer, que culminó este año con una asombrosa compra de $68.7 mil millones de Activision Blizzard, en software real.

En el lapso de cuatro años, el brazo de juegos de Microsoft se ha expandido a una constelación de estudios de tamaño y alcance sin precedentes, y hay preguntas legítimas que hacer sobre la capacidad de la organización Xbox para administrar esta línea de desarrollo masivo.

Los juegos, ya sea de estudios adquiridos desde 2018 o de partes más establecidas del imperio Xbox, simplemente no saldrán.

Se ha visto o dicho muy poco sobre Fable de Playground Games y Hellblade 2 de Ninja Theory, ambos anunciados hace años.

Según los informes, State of Decay 3 de Undead Labs, Perfect Dark de The Coalition y Everwild de Rare se tambalean en el infierno del desarrollo o reinicios extensos.

Las adquisiciones de inXile, Tango Gameworks y Double Fine aún no han superado la fase "aún requerida por contrato para lanzar juegos en PlayStation".

Incluso Turn 10 Studios, en el que anteriormente se podía confiar para producir un nuevo Forza Motorsport cada dos años como un reloj, ahora no ha lanzado un juego desde 2017. (Su reinicio de la serie es la única posibilidad para un lanzamiento a fines de 2022 para Xbox, pero de ninguna manera es un hecho).

¿Problemas dentro de Xbox Game Studios?

Si bien ninguno de estos incidentes es sorprendente o incluso necesariamente preocupante por sí solo, juntos no pintan una imagen saludable de la gestión de proyectos dentro de Xbox Game Studios.

La ansiedad por esto podría explicar por qué Xbox tomó la decisión, en retrospectiva, imprudente, de poner una fecha firme de noviembre de 2022 en Starfield el año pasado, a pesar de la interrupción generalizada de los cronogramas de desarrollo relacionada con la pandemia, la ambición del proyecto y Bethesda Game Studios.

Jason Schreier de Bloomberg dijo que había escuchado que esta fecha de lanzamiento había hecho que algunos desarrolladores de Starfield estuvieran "extremadamente preocupados" de que pudiera convertirse en el "próximo Cyberpunk", refiriéndose al lanzamiento fallido e inacabado del juego CD Projekt.

Con suerte, esa eventualidad se ha evitado y la presión sobre el personal de Bethesda se ha aliviado debido a la demora, en cuyo caso solo puede ser algo bueno.

Y es cierto que Microsoft ha acumulado tanto talento y tantas propiedades envidiables durante su ola de adquisiciones que inevitablemente podrá presentar a los propietarios de Xbox y suscriptores de Game Pass una gran cantidad de juegos a largo plazo.

Pero los retrasos en Starfield y Redfall arrojan una luz dura sobre la capacidad de Xbox para administrar su imperio de desarrollo en expansión, ya sea que sean o no sintomáticos de ello.

No es de extrañar que Spencer sienta que, cuando se trata de brindar “calidad y consistencia”, sus equipos todavía tienen algo que demostrar.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Xbox como que su dispositivo de streaming llegaría en los próximos 12 meses.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.