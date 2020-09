Impa joven revelado como nuevo personaje en Hyrule Warriors: Age Of Calamity

Durante la transmisión en vivo de Hyrule Warriors: Age of Calamity de Koei Tecmo, se reveló que una versión más joven de Impa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sería un personaje jugable en el juego.

Este juego está ambientado 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild, por lo que obviamente Impa es también 100 años más joven. ¿Qué opinas sobre el nuevo Hyrule Warriors?

Acerca de Hyrule Warriors: The Age of Calamity

Hyrule Warriors: The Age of Calamity presenta una jugabilidad que será familiar para los fanáticos de los juegos de Hyrule Warriors y Fire Emblem Warriors. Centrado en realizar combos y habilidades especiales exageradas, el juego de acción es trepidante y estratégico, perfecto para los jugadores que buscan un juego de acción intenso y sin parar con vínculos directos con The Legend of Zelda: Breath of the Salvaje. Además de toda la acción, el juego está cargado de una historia sólida que describe los eventos, las relaciones y los momentos dramáticos de la Gran Calamidad con detalles cautivadores.

Hyrule Warriors: Age of Calamity encuentra mucha inspiración en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no solo en su estilo visual. Muchos de los personajes más populares y favoritos de los fanáticos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild son jugables, incluidos Link y Zelda. Además de hackear y abrirse camino a través de enjambres de enemigos para defender Hyrule, los jugadores también resolverán acertijos ambientales, desbloquearán armas y habilidades, fabricarán materiales, visitarán tiendas para obtener artículos y usarán el poder de Sheikah Slate, que los fanáticos reconocerán.

El lanzamiento del nuevo videojuego para Nintendo Switch está anunciado para 20 de noviembre de 2020 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea en 59,99 dólares.