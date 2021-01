Imágenes filtradas de Call of Duty: Warzone revelan una ejecución T-bag

Desde su lanzamiento en marzo de 2020, Call of Duty: Warzone nunca se ha quedado corto en contenido. Activision continúa llenando la tienda del juego con todo tipo de cosméticos a un ritmo rápido y los pases de batalla de temporada aseguran que los jugadores tengan un flujo constante de cosas para desbloquear mientras juegan. Estos elementos incluyen de todo, desde diseños de personajes y armas, hasta tarjetas de visita e incluso nuevos finalizadores.

Dentro de los frenéticos modos multijugador o batalla real de los juegos recientes de Call of Duty, los movimientos de ejecución pueden ser difíciles de realizar. Estos movimientos están destinados a darle al jugador un poco de estilo mientras rematan a un enemigo, otra forma de echarle sal en la herida del jugador que generalmente no se dio cuenta de que el enemigo se acercaba sigilosamente hacia ellos. Activado detrás de un jugador enemigo y presionando el botón cuerpo a cuerpo, Warzone ha dado a los jugadores acceso a muchas opciones de finalización, algunas de las cuales son más inflamatorias que otras. Sin embargo, los fanáticos descubrieron recientemente un finalizador en particular que probablemente habría enfurecido a los jugadores rivales si se lo hubiera hecho.

Movimiento T-bag en Call of Duty: Warzone

Un jugador de Call of Duty: Warzone llamado Elvis vio un movimiento final en Reddit que parecía mostrar al personaje atacando a su oponente, una señal virtual de falta de respeto que se suele hacer en partidas multijugador en juegos de disparos en primera persona como Halo o Call of Duty. Buscando en los archivos, Elvis descubrió el movimiento particular que estaba etiquetado como Bag 'Em. La animación muestra al jugador apuñalando a la víctima, volteándola y luego agachándose sobre su cuerpo dos veces mientras también hace un movimiento de corte sobre su entrepierna.

Aunque está completamente animado, el movimiento de ejecución aún no está disponible dentro del juego. Aparentemente, los archivos han estado dentro del juego desde la Temporada 3, por lo que se desconoce por qué el movimiento ha sido enterrado o si alguna vez verá la luz dentro de un futuro paquete de tienda o pase de batalla. Por ahora, los jugadores deberán seguir presionando el botón agacharse para hacer el trabajo.

Por ahora, es probable que Treyarch tenga otras prioridades más altas en las que concentrarse que un simple movimiento de ejecución. Tras la integración entre Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone el mes pasado, los jugadores han seguido descubriendo errores y exploits extraños y, a veces, alarmantes. Muchos fanáticos están pidiendo un nerf al DMR demasiado fuerte, mientras que otros han encontrado formas de volverse invisibles e invulnerables. El nuevo mapa de Rebirth Island también tiene una pared invisible en la que los jugadores también pueden quedarse atrapados.