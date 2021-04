Horizon Zero Dawn: Complete Edition se podrá descargar gratis en PlayStation

La iniciativa Play At Home de Sony ha traído a los jugadores una gran cantidad de juegos gratuitos, incluidos Ratchet and Clank, Subnautica, Abzu, Rez Infinite, Enter the Gungeo y más. Hoy, la promoción ofrece su título más grande hasta el momento, y los jugadores pueden descargar Horizon Zero Dawn: Complete Edition de forma gratuita.

Según una publicación en el blog de PlayStation, los jugadores de los Estados Unidos podrán acceder a su copia gratuita de Horizon a las 8:00 p.m. PT. Mientras tanto, aquellos en el Reino Unido y Europa pueden esperar tener en sus manos el título mañana, que estará disponible a las 4:00 AM BST/5:00 AM CEST.

La oferta estará abierta a todos los usuarios de PlayStation, independientemente de si poseen o no PlayStation Plus, y será reclamable hasta el 14 de mayo.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition viene cargado con el juego base y la expansión The Frozen Wilds, que agrega varias horas de juego a la experiencia, así como una nueva área para explorar, enemigos para luchar y equipo para recolectar.

Su llegada también marca la inminente eliminación de la línea actual de juegos gratuitos de la Iniciativa Play At Home. Sin embargo, los jugadores aún tienen unos días para aprovechar la oferta, ya que los 10 títulos disponibles actualmente se eliminarán a las 8:00 p.m. PT del 22 de abril.

¿Cuándo puedo descargar Horizon Zero Dawn en México y Latinoamerica?

México: a las 22:00 horas (19 de abril)

España (Península y Baleares): a las 05:00 horas (20 de abril)

España (Islas Canarias): a las 04:00 horas (20 de abril)

Argentina: a las 00:00 horas (20 de abril)

Bolivia: a las 23:00 horas (19 de abril)

Brasil: a las 00:00 horas (20 de abril)

Chile: a las 23:00 horas (19 de abril)

Colombia: a las 22:00 horas (19 de abril)

Costa Rica: a las 21:00 horas (19 de abril)

Cuba: a las 23:00 horas (19 de abril)

Ecuador: a las 22:00 horas (19 de abril)

El Salvador: a las 21:00 horas (19 de abril)

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 23:00 horas (19 de abril)

Estados Unidos (PT): a las 20:00 horas (19 de abril)

Guatemala: a las 21:00 horas (19 de abril)

Honduras: a las 21:00 horas (19 de abril)

Nicaragua: a las 21:00 horas (19 de abril)

Panamá: a las 22:00 horas (19 de abril)

Paraguay: a las 23:00 horas (19 de abril)

Perú: a las 22:00 horas (19 de abril)

Puerto Rico: a las 23:00 horas (19 de abril)

República Dominicana: a las 23:00 horas (19 de abril)

Uruguay: a las 00:00 horas (20 de abril)

Venezuela: a las 23:00 horas (19 de abril)

¿De qué trata Horizon Zero Dawn?

Para aquellos que nunca llegaron a jugar Horizon Zero Dawn en 2017, tiene lugar en un mundo de fantasía invadido por dinosaurios mecánicos. El jugador asume el papel de Aloy: un paria que se aventura en una búsqueda para rastrear y derrotar a un culto misterioso y aprender más sobre su pasado críptico.

En el lanzamiento, Horizon fue dominado por su premisa, mundo y combate, que se enfoca en matar dinosaurios robóticos usando una variedad de equipos. Los jugadores tendrán que confiar en arcos y flechas, lanzas y trampas bien colocadas para derribar a sus colosales enemigos, que van desde ágiles robots parecidos a velociraptor hasta imponentes máquinas inspiradas en T-Rex.

El videojuego se podrá descargar en México el 19 de abril a las 22:00 horas.

Es un buen momento para ofrecer Horizon considerando que recibirá un seguimiento muy esperado a finales de este año, con Horizon Forbidden West viendo el regreso de Aloy en una nueva aventura para PlayStation 5.

Aunque actualmente se sabe poco sobre el título, parece ofrecer entornos expansivos y enemigos dinosaurios más robóticos, así como una continuación de la historia del primer juego. Parece ser una gran parte de la alineación de Sony 2021, que también incluye Ratchet and Clank: Rift Apart, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Stray y Kena: Bridge of Spirits. Horizon Zero Dawn ya está disponible para PC y PlayStation 4.

