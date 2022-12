Hogwarts Legacy retrasará su lanzamiento en las siguientes consolas

Todo fan de Harry Potter que posee una consola de videojuegos se encuentra esperando ansiosamente la llegada de Hogwarts Legacy, sin embargo, este nuevo título, que dentro de poco pasará a formar parte del universo gamer, ha retrasado su estreno en algunas consolas en específico.

Si quieres conocer todos los detalles al respecto, continúa leyendo esta nota informativa de La Verdad Noticias para no perderte ni uno solo de los detalles del estreno de Hogwarts Legacy.

Consolas en las que se atrasará el estreno de Hogwarts Legacy

Consolas en las que se atrasará el estreno de Hogwarts Legacy

Comencemos por recordar que la fecha de estreno oficial de este videojuego es nada más y nada menos que el 10 de febrero del año 2023, es decir, el año que está por comenzar, sin embargo, no todos los gamers podrán disfrutar de la magia de Harry Potter, pues se ha confirmado que el estreno de este videojuego se atrasará en las siguientes consolas.

PS4

Nintendo Switch

Xbox One

Por el momento, no se sabe por cuánto tiempo se atrasará el videojuego de Hogwarts Legacy en las consolas antes mencionadas, lo que sí se sabe es que no podrán disfrutar del juego en la fecha exacta de su estreno, pero no te preocupes, tarde o temprano sí llegarán.

Te puede interesar: Hogwarts Legacy: mientras más pagues por este videojuego, más podrás torturar y asesinar

¿Dónde se podrá jugar Hogwarts Legacy?

¿Dónde se podrá jugar Hogwarts Legacy?

A pesar de que Hogwarts Legacy retrasará su estreno en algunas consolas de videojuegos, ya se sabe que se podrá jugar en la PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S.

¿Cuánto costará Hogwarts Legacy en México?

¿Cuánto costará Hogwarts Legacy en México?

En México, el precio del videojuego Hogwarts Legacy será ligeramente diferente dependiendo de la consola en la que correrá, pero el aproximado será de $1,381 MXN a $1,799 e incluso hay algunas plataformas online en las que ya se están comenzando a realizar las primeras preventas, pero tú... ¿Lo comprarías?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!