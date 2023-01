Hogwarts Legacy le da la bienvenida a todos: contará con opciones de accesibilidad

Falta menos de un mes para que todo mago de corazón pueda jugar el tan esperado videojuego de Hogwarts Legacy. ¿Quién no soñó alguna vez con recibir su carta de aceptación a Hogwarts?

Pero… ¿Y si no sabes nada del mundo mágico y lo quieres jugar, aún disfrutarías el juego? Para fortuna de todos, Avalanche Software no solamente le pidió a las consolas y ordenadores que cumplieran con una serie de requisitos mínimos, sino que ya confirmó que el juego vendrá con opciones de accesibilidad para los muggles, es decir, los que están menos familiarizados con este universo.

Accesibilidad en el videojuego Hogwarts Legacy

A días del lanzamiento de este videojuego, ya se sabe que Hogwarts Legacy contará con 4 niveles de dificultad, los cuales podrán cambiarse en cualquier momento, así que sí, tanto tú que eres “mago” como tu amigo que es “muggle”, podrán divertirse.

La Verdad Noticias te informa que, en sí, el nivel más bajo, indicado para quienes busquen disfrutar de la historia, incluirá recordatorios de objetivos y orientación para que no falles ni un solo hechizo, una excelente opción de accesibilidad que permitirá que el videojuego lo disfruten los gamers expertos y los principiantes.

Del mismo modo, cabe destacar que con respecto a su apartado visual y sonoro, sus jugadores podrán elegir entre menús y textos narrados, así como un modo para daltónicos, esto a través de sus configuraciones. Sin duda alguna, proporcionarán una mágica accesibilidad para todos los gamers.

¿Cuándo se lanza Hogwarts Legacy?

La espera casi ha terminado, pues Hogwarts Legacy se lanzará oficialmente al mercado, el próximo 10 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Sin embargo, no todas las consolas de videojuegos podrán disponer de este juego el día de su lanzamiento, ya que su salida se atrasará en algunas como lo son la PS4 y Xbox One, consolas a las que el juego no les llegará sino hasta el 4 de abril y para la Nintendo Switch, estará disponible hasta el 25 de julio. ¿Planeas jugar Hogwarts Legacy?

