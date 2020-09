Hogwarts Legacy, el juego del mundo Harry Potter se estrenará para PS5 en 2021

Hogwarts Legacy es un nuevo juego de mundo abierto de Harry Potter que llegará a la plataforma PlayStation 5, según anunció Sony el día de hoy durante el último evento de transmisión en vivo donde se revelaron los precios del PS5.

Este nuevo juego desarrollado por el estudio Avalanche de Just Cause, se desarrolla en el siglo XIX en el icónico castillo Hogwarts de la saga literaria, pero por el período en el que suceden los hechos, no implica jugar como Harry Potter, y por lo que se ha visto en el tráiler, los jugadores podrán crear su propio personaje y participarán en todo tipo de actividades relacionadas con magos y brujas.

En un comunicado de prensa, Warner Bros. describe el juego como un videojuego de rol de acción de mundo abierto, para un solo jugador, ambientado en el mundo mágico del siglo XIX, la trama se basa en que los jugadores experimenten la vida como estudiantes en el Colegio Hogwarts de brujería y hechicería.

Howarts Legacy llegará primero al PS5

Según lo expresado por Warner, los jugadores tendrán que desarrollar sus habilidades mágicas para dominar hechizos, elaborar pociones y domesticando bestias fantásticas, por si eso fuera poco, el juego incluirá lugares familiares como el Bosque Prohibido y Hogsmeade Village.

La revelación confirma los rumores de hace tiempo después de una filtración masiva en 2018, donde se hablaba de un juego de mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter.

Warner Bros. ha confirmado que el juego no será exclusivo de PS5, ya que también llegará a PC, PS4, Xbox Series X / Series S y Xbox One, y hay que creerle porque el juego será publicado y supervisado por la misma compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Creadores de Pokémon Go y Harry Potter trabajan con Qualcomm en gafas inteligentes

En una publicación de blog publicada en el sitio web de Sony, Avalanche reveló su participación en Hogwarts Legacy, donde comentan que Portkey Games les dio una oportunidad única de regresar a Hogwarts durante una era diferente.