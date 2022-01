Hideo Kojima promete un nuevo y “radical” proyecto en 2022 ¿Otro juego?

Hideo Kojima, creador de The Metal Gear, anunció sus próximos proyectos para 2022 que incluirán su recientemente establecido estudio de cine y televisión con sede en Los Ángeles.

A través de su cuenta de Twitter, Kojima recordó que su equipo logró entregar el corte del director de Death Stranding para PS5 de manera segura incluso con la pandemia, y adelantó lo que viene en su agenda de 2022.

"Este año, voy a comenzar un nuevo trabajo en serio y pasar al siguiente nivel de experimentación con un proyecto radical. También espero que el equipo de video se ponga en marcha”, escribió Kojima en un tuit separado.

Hideo Kojima en 2022

¿Qué nos tendrá preparado Hideo Kojima para 2022?

Aunque no especifica que se trate de un videojuego, el creativo aprovechó para adelantar a sus seguidores qué otro tipo de proyectos de diferente corte podría interesarle abarcar durante el nuevo año, comentando que podría iniciar un proyecto de radio, quizás en el mundo del podcast o del streaming.

“Quiero que este sea el año en el que demos un paso hacia un medio y una expresión diferente a los juegos”, agregó.

Como se ha normalizado para el creador en los últimos tiempos, también ha hecho especial énfasis en los servicios de streaming en la nube: “El streaming ciertamente cambiará la industria del entretenimiento”, escribió. Los cambios en la forma en que se ofrecen los juegos tendrán un gran impacto en los proyectos en sí y en los métodos comerciales. Este será un año en el que esos cambios serán claramente visibles ".

Videojuegos de Hideo Kojima

A finales del mes pasado, Kojima confirmó que está trabajando en dos juegos.

Luego de crer una versión de Death Stranding exclusiva para PS5, Kojima, quien cumplió 58 años en agosto, marcó la ocasión prometiendo continuar creando durante el mayor tiempo posible.

“Aunque mi cuerpo me está fallando, mi creatividad no está menguando todavía”, dijo. “Hasta que mi cerebro pierda su poder creativo, continuaré esforzándome por crear cosas. Ese es mi instinto y eso es lo que me encanta hacer ".

El actor Norman Reedus apareció recientemente para confirmar que han comenzado las negociaciones para Death Stranding 2, mientras que, según los informes, Microsoft está cerca de llegar a un acuerdo para publicar un nuevo juego de Kojima.

