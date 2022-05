Halo Infinite simplemente no puede tomar un descanso con los fans

Juego de 343 Industries simplemente no puede tomar un descanso con los fans

Desafíos rotos. Un pase de batalla disfuncional. Montón de "arreglos" ineficaces. Un alboroto de comentarios de los jugadores, muchos de los cuales no son positivos. Puede sonar como la era de la ventana de lanzamiento de Halo Infinite, pero no: esto es Halo Infinite hoy, seis meses después de su lanzamiento, durante la primera semana de su segunda temporada.

Halo Infinite, lanzado el otoño pasado para Xbox y PC, es la primera entrada en la serie de juegos de disparos basada en un modelo gratuito.

Está repleto de muchas características estándar de dicho modelo, incluida una estructura "estacional", donde las cosas nuevas ingresan al juego cada pocos meses, y un pase de batalla de 100 niveles.

Puedes avanzar en el pase de batalla completando tareas específicas, llamadas "desafíos", que resultaron controvertidas al principio.

La segunda temporada de Infinite no ha solucionado las principales críticas de los fans y jugadores principales.

El martes, el desarrollador 343 Industries lanzó la segunda temporada de Halo Infinite. Llamado "Lone Wolves", agrega un montón de nuevas características desde el principio.

Hay tres nuevos modos disponibles: una reinvención del favorito de los fanáticos King of the Hill, el regreso de Attrition, el segundo favorito de los fanáticos y la introducción de Last Spartan Standing, un Battle Royale-lite, con más por venir.

El pase de batalla está repleto de algunas opciones cosméticas verdaderamente inspiradas. Es innegablemente increíble ver a tu soldado espartano personalizado personalmente en escenas cinemáticas suntuosamente coreografiadas.

Y la nueva música del vestíbulo es asombrosa. Hay mucho que me gusta aquí y mucho que clasificar, razón por la cual la actualización necesita una tabla de contenido completa antes de que incluso profundices.

Según los jugadores más dedicados, junto con algunos fanáticos que tenían la esperanza de volver a los cambios clave, hay mucho más que no les gusta.

"Es difícil no sentir que esta actualización contenía 'arreglos' sorpresa que se sintieron deliberadamente dirigidos a la comunidad competitiva y de carreras rápidas sin espacio para discusión o compromiso", dijo a Kotaku Taras, un creador de contenido centrado en Halo conocido como LateNightGaming en YouTube.

Muchas de las quejas más fuertes son sobre los desafíos del modo Last Spartan Standing. Un tipo de juego de todos contra todos ambientado en un mapa grande, Last Spartan Standing te da cinco vidas, sin opciones para ganar más en el transcurso de una ronda.

Una vez que estás fuera, estarás fuera por el resto del partido, momento en el que puedes observar a otros jugadores o salir al lobby multijugador. Una notificación emergente le dirá que puede salir sin penalización de sus desafíos, pero los jugadores dicen que eso no es confiable, en el mejor de los casos.

Para algunos, el progreso hacia sus desafíos simplemente no parece registrarse.

Para otros, puede completar con éxito los desafíos y aún no parece registrar ninguna progresión para los dos pases de batalla activos. (En este momento, además del pase de batalla estándar de 100 niveles, hay un pase de batalla de "evento" secundario en curso. Al finalizar, los desafíos Last Spartan Standing te otorgan progreso hacia ambos).

“¡NO DEJEN SUS PARTIDOS!”, advirtió un jugador. Otros compartieron experiencias de tareas completadas que en realidad no aparecían como completadas, a menos que esperaran a que terminara el partido. Algunos, imagínense, compartieron memes.

Si bien los problemas técnicos el día del lanzamiento no son infrecuentes en el mundo de los videojuegos, por supuesto, este no es el lanzamiento típico del primer día:

Está entrando significativamente en el ciclo de vida del juego, en medio de una base de jugadores que se ha reducido lentamente durante meses y está destinado no solo a detener el sangrado, sino también a traer a los jugadores caídos de vuelta al redil.

Hablando personalmente, me encontré con algunos problemas con la progresión en la noche del lanzamiento. Incluso probé la recomendación de 343 (reiniciar el juego) sin éxito.

Al azar, varias partidas después de saber que completé los requisitos necesarios para algunos desafíos, esos desafíos aparecieron como completados, pero aún no desbloqueé ninguno de los niveles en el pase de batalla del evento. Una hora más tarde, lo hice. Extraño.

Esa misma noche, 343 Industries lanzó una revisión para los desafíos rotos tanto en Last Spartan Standing como en las listas de reproducción típicas de Free-For-All, pero algunos jugadores aún dicen que el problema persiste.

Anoche, 343 Industries lanzó una segunda revisión con la intención de solucionar los mismos problemas que la primera pretendía solucionar, lo que sugiere que la primera no funcionó al 100 por ciento como se esperaba. El tiempo dirá si este segundo funcionó.

En cualquier caso, los jugadores aún (comprensiblemente) sentirán incertidumbre siempre que Last Spartan Standing no registre el progreso del desafío de inmediato. Entonces, en realidad, tienes dos opciones: arriesgarte a perder el progreso hacia tus desafíos (¡no es lo ideal!) o sentarte y observar cada partido a medida que se desarrolla (zzz...).

Más críticas a la segunda emporada de Halo Infinite

El lanzamiento de la segunda temporada también parece haber ensartado algunas mecánicas fundamentales de Halo Infinite. Inexplicablemente, la actualización masiva de esta semana aparentemente hace que algunas armas se atasquen.

Austen Mikwen, un jugador profesional de Halo, citó el error como una de las principales razones por las que está evitando el juego por el momento.

Tyler "Spartan" Ganza, del equipo profesional eUnited, inicialmente señaló los atascos de rifles de combate como una razón por la que se alegra de tomar descansos de Halo Infinite después de grandes eventos. (eUnited terminó en cuarto lugar durante el implacable torneo principal HCS Kansas City del pasado fin de semana).

Después de finalmente saltar al juego, criticó la actualización, llamándola "una jodidamente gorda L" y "jodidamente patética".

Ganza dice que se ha volcado a jugar Pokémon.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Halo como que las temporadas de seis meses de Infinite son problemáticas.

