Halo Infinite revela vistazo temprano a los modos de juego de la temporada 2

Juego de 343 Industries revela vistazo temprano a los modos de juego de la temporada 2

343 Industries ha presentado un vistazo anticipado de lo que los jugadores de Halo Infinite pueden esperar de la temporada 2, que llegará el 3 de mayo.

"Conocer las reglas de participación es fundamental para el éxito", escribió el desarrollador.

"Hoy, les damos un vistazo anticipado a los nuevos modos de juego que llegarán con la temporada 2 de Halo Infinite: Landgrab, King of the Hill y Last Spartan Standing".

Entonces, sin más preámbulos, aquí hay una pequeña muestra de lo que vendrá en la segunda temporada de Halo Infinite, Lone Wolves.

En King of the Hill (una parte apreciada de los juegos anteriores de Halo), los jugadores tendrán que luchar por una colina neutral en algún lugar del mapa.

Nuevos modos de juego llegarán al juego con la actualización de la Temporada 2.

Sin embargo, 343 ha revelado un giro. A diferencia del juego estándar de juegos King of the Hill, solo porque alguien haya reclamado la colina, no significa que la ronda haya terminado.

Más bien, ganarán puntos para su equipo por cada segundo que permanezcan en la colina sin oposición.

Estos puntos irán a una "barra de captura" y cuando dicha barra esté llena, aparecerá una nueva colina en otro lugar del mapa.

Un concepto similar viene con Landgrab. Como sugiere el nombre, en este modo los jugadores deberán tomar tres zonas neutrales en el mapa.

Cuando se haya capturado una zona, se bloqueará y el equipo recibirá un punto por su apropiación de tierras.

Una vez que se hayan capturado las tres zonas neutrales, habrá un pequeño intermedio, después del cual aparecerán tres zonas más en el mapa. El juego continúa de esta manera hasta que un equipo llega a 11 puntos.

Más modos de juego de Halo Infinite

Mientras tanto, en Last Spartan Standing, los jugadores de Halo Infinite deben luchar para ser... err... el último Spartan en pie.

"En esta experiencia de todos contra todos, 12 jugadores aparecen en los mapas de Big Team Battle con una carga limitada y cinco reapariciones", dice 343.

"Una vez que un jugador se queda sin reapariciones y ya no puede participar, puede observar o abandonar el partido sin penalización".

Pero hay más... Si un jugador consigue una muerte en el partido, puede actualizar a un arma diferente, como en Escalation Slayer.

El director de la comunidad de 343, Brian Jarrard, dijo anteriormente que el estudio entendió que algunos fanáticos "simplemente no tenían paciencia" con las diversas frustraciones del juego, y que su equipo "ciertamente no estaba contento de no poder cumplir con las expectativas de los jugadores y la comunidad".

Sin embargo, algunos de estos deben abordarse como parte de la nueva temporada, agregó.

