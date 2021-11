Los hacks para Free Fire permiten tener habilidades para ganar durante el juego, a pesar de que estas opciones son ilegales para Garena y podría propiciar la suspensión de la cuenta, muchos jugadores recurren a esta opción para tener ventajas, te las compartimos.

Probablemente en algún momento has podido observar a un jugador que tenía muy buena puntería y que inclusive, todas sus balas cayeron en la cabeza de tu personaje, ¿cómo lo hizo? Fácil, dicho jugador instaló una modificación ilegal que permite hacerlo automáticamente.

Si deseas conocer los mejores hacks para Free Fire y conseguir diamantes, y la forma de dar tiros en la cabeza, a continuación La Verdad Noticias te comparte los pasos que debes seguir para tener estas ventajas durante el juego.

Hacks para Free Fire para conseguir diamantes

Además de pagar para conseguir diamantes en Free Fire, un hack para conseguirlos gratuitamente es introducir un código y enviar un mensaje, no se recomienda hacerlo, sin embargo si estás dispuesto a obtener beneficios sigue los siguientes pasos:

Copia el siguiente comando y selecciona el símbolo de mensaje, y ahí mismo pegarlo en la caja de texto y envia al “clan” sin que haya nadie. El comando es el siguiente: ꧁ঔৣ☬✞☆༒☬ɖɨǟʍօռɖֆ((($$$)-ǟռɖʄʀɛɛʄɨʀɛ-¢σιηтƒяєє༒☬☆☬ঔৣ꧂ Ahora entra a la tienda y seleccionar el apartado de “nuevo”, selecciona la tercera y después la cuarta opción de la tienda, esto lo debes hacer unas cuantas veces, sin comprar nada. Sal de la tienda, y repite este proceso de la tienda 3 veces. Regresa de nuevo al chat del clan y pega de nuevo el comando, pero en esta ocasión deberás reemplazar los “$$$” por la cantidad de diamantes que quieras recibir. Menos de 8000. Una vez que envías el mensaje, será cuestión de salir y de entrar de nuevo a la app para recibir esto.

¿Cómo dar tiros a la cabeza en Free Fire?

Tiros a la cabeza en Free Fire

La mejor configuración de sensibilidad para dar un tiro en la cabeza a tus enemigos de Free Fire es la siguiente:

General: 50

Punto rojo: 100

2x Alcance: 16

4x Alcance: 18

Alcance de AWM: 20

Estos son los pasos para aplicar la configuración de Auto Headshot:

Abre Garena Free Fire. Navega a la configuración del juego y localiza la opción de sensibilidad. Ajuste todos los controles deslizantes de sensibilidad. Presione el botón Guardar y cierre la pestaña de configuración. Después de seguir los pasos, uno solo necesita apuntar al cuerpo del oponente y deslizar el arma ligeramente hacia arriba. La mira apuntará automáticamente a la cabeza del enemigo.

¿Cómo levantar la mira en Free Fire con defecto?

¿Cómo levantar la mira en Free Fire?

El mejor truco para jugar Free Fire y levantar la mira es el de la J. Este truco no es nada complicado, básicamente lo que debes hacer es presionar el botón de disparo y moverlo de abajo hacia arriba de la forma más rápida posible. Si lo haces lento no funcionará este truco. No te pierdas los mejores hacks para Free Fire, visitando nuestro contenido.

