Hackers atacan EA y roban el código fuente del FIFA 21

Electronic Arts (EA), con sede en California, dijo el jueves que un grupo de piratas informáticos logró acceder a su red, robando parte del código de programación de su juego de fútbol FIFA 21.

Si bien la compañía de videojuegos dijo que era poco probable que el ataque tuviera un impacto en los jugadores o en su negocio, los hackers se jactaron del ataque en foros web clandestinos.

EA, que fabrica otros títulos populares como "Battlefield", reconoció la infracción después de un informe de Vice Media. El informe dice que los hackers se habían apoderado de una gran cantidad de datos, incluido el código fuente de FIFA 21 y el motor Frostbite.

Según pudo averiguar La Verdad Noticias, el motor Frostbite es un conjunto de herramientas de desarrollo de software para creadores de juegos, utilizado en varios títulos de EA en consolas y computadoras por igual.

Los hackers intentaban vender la información de EA

"Estamos investigando un incidente reciente de intrusión en nuestra red donde se robaron una cantidad limitada de código fuente del juego y herramientas relacionadas", dijo EA en un comunicado.

"No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores. Después del incidente, ya hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos" agregó la compañía.

Según los informes, los hackers intentaban vender la información de Electronic Arts en línea. "Tienes plena capacidad para aprovechar todos los servicios de EA", se podía leer en varios sitios web clandestinos.

