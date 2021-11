Hack para conseguir diamantes gratis en Free Fire

Obtener diamantes gratis en Free Fire es uno de los principales objetivos de los jugadores, pues permiten obtener grandes herramientas, premios, armas y mucho más pero no es tan sencillo el conseguirlos como te hemos explicado anteriormente en La Verdad Noticias.

Además de cumplir con los retos y misiones del juego, otra manera de obtener diamantes gratis es con Google Opinion Rewards; al responder las encuestas te otorgan créditos de Google Play que puedes usar para comprar los diamantes.

Además de los códigos Free Fire que no expiran, otra manera de obtener diamantes es con las aplicaciones GPT (Get-pay-to) aunque hay otros trucos menos recomendables debido a que pueden hacer que pierdas tu cuenta de Free Fire.

¿Cuál es la mejor app para tener diamantes gratis en Free Fire?

Muchos internautas están de acuerdo en que Google Opinion Rewards es la mejor app para obtener diamantes gratis u otras recompensas pero no es la única. Otra app del tipo Get Paid To (GPT) ideal para usar con el juego es Poll Pay.

Con Poll Pay puedes cumplir con varias tareas como descargar otras apps, probarlas y resolver encuestas sobre ellas a cambio de dinero que se deposita en tu cuenta de Paypal o incluso diamantes para usar en el popular juego en línea.

¿Cómo puedo recargar diamantes en Free Fire por ID?

Recargar recargar diamantes en Free Fire por ID es sencillo; primero debes encontrar tu ID en tu perfil de jugador, el cual aparece debajo de tu nombre de usuario. Junto al ID se encuentra un recuadro blanco que deben presionar para copiar el número en el portapapeles.

En el navegador debes entrar a la página oficial de pagos del juego que es www.pagostore.com donde seleccionas Free Fire e ingresar tu ID de jugador. Te aparecerán varias opciones de compra de paquetes de diamantes con pago en tiendas, tarjetas de débito y crédito, PayPal y mercado pago.

¿Cómo tener cosas gratis en Free Fire?

Una excelente manera de obtener diamantes gratis y otras recompensas es a través de Free Fire Rewards, cuyas sencillas instrucciones de uso te hemos compartido anteriormente y para lo cual solo necesitas los códigos promocionales del juego.

