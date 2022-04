¿Habrá Star Wars: Caballeros de la Antigua República 3?

El proyecto fue anunciado en septiembre de 2021 por Aspyr, la compañía responsable de muchos de los ports recientes de los títulos de "Star Wars" a las plataformas de la generación actual.

Si bien algunos se sintieron decepcionados porque el remake no está en manos de Bioware u Obsidian, los equipos de desarrollo responsables del juego original y su secuela, respectivamente, la recepción general ha sido de entusiasmo por un renacimiento completamente desarrollado del amado. historia, completa con gráficos modernos y una jugabilidad más parecida a la maravillosa y fluida experiencia de " Star Wars Jedi: Fallen Order".

Pero esto plantea la pregunta: ¿Disney agregará la línea de tiempo de Darth Revan a la nueva continuidad de "Star Wars"? Después de que la megacorporación limpió el canon de la franquicia de todo lo que no fuera película, cualquier nuevo desarrollo en la serie "KotOR" más allá de las remasterizaciones y las adiciones al MMO parecía bastante improbable por un tiempo.

Si Disney ha puesto su mirada (y su dinero) en agregar una nueva versión de "KoTOR" a la brillante alineación de los medios modernos de "Star Wars", ¿podrían los fanáticos esperar un rejuvenecimiento y, lo más importante, la continuación de la serie?

La secuela cancelada

Lo creas o no, un "Star Wars: Knights of the Old Republic 3" en realidad había estado en proceso después del lanzamiento del segundo juego. En una entrevista con VG247, Chris Avellone, escritor principal y diseñador de "Knights of the Old Republic 2", reveló que había una historia completa y un plan de diseño para un tercer capítulo final.

Concebida como una inmersión profunda en los secretos de los antiguos Lores Sith, la secuela habría llevado al jugador a nuevos lugares de la galaxia en busca del desaparecido Revan y, finalmente, de los propios Sith.

Avellone describió cómo los jugadores habrían descubierto que estas entidades eran "mucho más aterradoras que los Darths que aparecen. Estos tipos serían simplemente monstruos". Según todos los informes, el juego planeado estaba destinado a ser una exploración y resolución de todos los misterios de la galaxia establecidos desde el primer juego.

La información sobre por qué exactamente se canceló el proyecto es escasa, y la única fuente semiconfiable es el libro de arte oficial publicado en 2008, "Rogue Leaders: the Story of Lucasarts".

Junto con algunas piezas geniales de arte conceptual inédito (también disponible en un extracto archivado en Unseen64 ), el libro describe cómo los desarrolladores llegaron a escribir y diseñar la mayor parte de la historia y el entorno/mundos, así como las misiones y los personajes principales antes del lanzamiento. El proyecto "fue víctima de que LucasArts atravesó posiblemente el período más difícil en la historia de la compañía".

Todo depende del remake

Ahora que Disney respalda el renacimiento de la serie "KoTOR", un tercer juego parece más probable que nunca; pero, desafortunadamente, incluso las conjeturas educadas tendrán que esperar hasta que se publique la nueva versión. Dos aspectos principales del posible "KoTOR 3" dependen del próximo renacimiento: en primer lugar (y lo más obvio), el éxito comercial que tenga decidirá si es probable que Disney dé luz verde a una continuación. No hay nada garantizado, incluso si la nueva versión termina siendo un gran éxito, pero la probabilidad de un tercer juego es completamente nula si, para empezar, no se vende bien.

En segundo lugar, la dirección que tome el remake probablemente establecerá el tono para la posible secuela, tanto en el juego como en la historia. A pesar de ser un juego de rol basado en elecciones hecho con el ADN de títulos como "Baldur's Gate", los fanáticos han argumentado que la experiencia del jugador del "KoTOR" original terminó significando muy poco en el gran esquema de las cosas, ya que LucasArts declaró firmemente un juego. canon con novelizaciones publicadas para cimentarlo.

Con esto en mente, queda por ver cómo Disney y Aspyr manejarán el aspecto de juego de roles de la serie.

¿Será el remake una adaptación fiel del amado juego de rol original, o será una experiencia de juego hermosa y fluida que, en última instancia, carece de agencia de jugadores en lo que respecta a la historia? De cualquier manera, la dirección que tome marcará el rumbo de cualquier continuación potencial, y por ahora, todo lo que los fanáticos pueden hacer es esperar y esperar.

