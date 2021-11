Grand Theft Auto: The Trilogy revela nuevos detalles previo a su estreno

Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition se estrena oficialmente el miércoles 11 de noviembre, y estará disponible para casi cualquier consola: PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X / S, Nintendo Switch y PC. Así que antes de su lanzamiento, estos son algunos detalles que no te debes perder antes de adquirirlo.

En la versión “mejorada” del videojuego encontraremos tres ubicaciones icónicas y tres historias épicas, ya que abarca los títulos que definen el género de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, cada uno mejorado para una nueva generación.

Hace unos días en La Verdad Noticias te compartimos el tráiler de Grand Theft Auto: The Trilogy, mejor conocido como GTA; además se sabe que habrá nuevos controles modernos inspirados en Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition tendrá mejoras en las nuevas consolas

GTA está listo para su lanzamiento y los usuarios se podrían llevar grandes sorpresas/Foto: Nintendo

El juego de video mostrará mejoras gráficas en todos los ámbitos, como una resolución más alta para texturas y actualizaciones ambientales, junto con características específicas de la plataforma.

Desde giroscopios en Nintendo Switch hasta soporte de resolución 4K con un rendimiento de hasta 60 frames por segundo en PlayStation 5 y Xbox Series X, soporte NVIDIA DLSS en PC y mucho más.

Asimismo, la trilogía de GTA introdujo una libertad sin precedentes y una jugabilidad no lineal combinada con una narración rica y cinematográfica que ha sido elogiada. Presenta mejoras generales en los tres títulos, que incluyen:

Una experiencia de jugador actualizada, lo que hace que sea más fácil que nunca jugar a estos juegos clásicos.

Imágenes mejoradas, con gráficos mejorados y fidelidad en los tres juegos.

Además de características específicas de la plataforma, que incluyen: Zoom de la cámara de la pantalla táctil, panorámicas y selecciones de menú, así como giroscopio para apuntar en Nintendo Switch.

La música también destacará en GTA: The Trilogy

Desde los motivos clásicos de Double Clef FM de Grand Theft Auto III y el contundente drum and bass de MSX; al melodrama de Emotion 98.3 de Vice City y la quintaesencia del pop de los 80, Wave 103; al rap de la costa oeste de Radio Los Santos o la casa de Chicago de SF-UR y el debut de presentadores como Chuck D, Axl Rose y George Clinton en San Andreas.

Las estaciones de radio de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ofrecen una amplia selección cuidadosamente elegida de éxitos y gemas ocultas. Tendrá más de 200 canciones en 29 estaciones de radio pioneras por las que la serie se ha hecho conocida; además, incluirá audio de mayor calidad a 16 bits y 44 hrz y un sonido envolvente 5.1.

