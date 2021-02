God of War es PERFECTO con la mejora que lo hace correr a 60fps en el PS5

Originalmente para el PlayStation 4 el juego de God of War ha recibido por fin un parche para su PS5 que al igual que con juegos como Days Gone y Ghost of Tsushima abre la puerta a que este corra a 60fps (cuadros por segundo) algo que sin duda hace que el juego casi alcance la perfección.

Para muchos gamers God of War de 2018 ha alcanzado la perfección tras esta mejora para el PS5.

Para muchos gamers esta mejora del PS5 es la pieza que faltaba ya que God of War cuenta con gráficas 4K, detalle extremo, iluminación fenomenal y excelentes actuaciones por lo que jugar a 60 fps es ‘la cereza en el pastel’.

Y es que si bien el juego llevaba a los límites del rendimiento a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro el hardware de la PS5 es capaz de correr God of War de una manera óptima.

Un detalle curioso es que este videojuego de la franquicia de God of War se volvió el preferido de muchos para probar el rendimiento térmico del hardware así como la cantidad de ruido que producía dependiendo de sí se trataba de un PS4 o un PS4 Pro.

Las mejoras de God of War en el PS5

El parche 1.35 de God of War para el PS5 incluye modos para correr el juego a 30 o 60 fps utilizando rendering checkerboard a 2160p que logra que la experiencia de juego sea prácticamente ‘perfecta’.

Lo mejor de la llegada de esta mejora es que la mayoría de los gamers que tienen un PS5 seguramente tienen el juego instalado en la consola por default así que este sin duda es el mejor momento para revisitar God of War.

Es así que God of War se una a la lista de juegos de PS5 que reciben el tratamiento de los 60fps. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los juegos que sigan la tendencia de estas mejoras para traerte lo más reciente.

