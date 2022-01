God of War PC llega a 65,000 jugadores simultáneos en Steam

GoW PC llega a 65,000 jugadores simultáneos en Steam

Superando un máximo de 65,000 jugadores God of War ha tenido un buen comienzo en la tienda de PC Steam.

Esto, para ser claros, son usuarios simultáneos basados en datos de Valve; significa que el título presumiblemente se vendió significativamente mejor, por supuesto, ya que no todos jugarán exactamente al mismo tiempo.

El título ya tiene más de 1800 reseñas de usuarios al momento de escribir este artículo, con comentarios de los fanáticos abrumadoramente positivos.

Sony ha atraído aplausos por la versión para PC de su franquicia insignia, que se lanzó por primera vez en PlayStation 4 en 2018.

La versión para PC del juego de PS5 ha sido todo un éxito en Steam.

Según todos los informes, es un relanzamiento impresionante de un clásico contemporáneo, con muchas funciones nuevas y sofisticadas y una gran compatibilidad en todos los ámbitos.

Desde un comienzo ligeramente inestable con Horizon Zero Dawn, el titular de la plataforma ha recibido excelentes críticas por el cuidado y la atención que ha puesto en sus conversiones de PC.

Vale la pena recordar que God of War también está disponible en Epic Games Store, por lo que también habrá vendido algunas copias allí.

God of War a la cabeza en Steam

Sin embargo, al momento de escribir, hay más personas jugando God of War en Steam que siempre verdes como Dead by Daylight, Warframe y Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Obviamente, este es un título para un solo jugador, por lo que el interés disminuirá en los próximos meses, pero claramente esto resultará una inversión astuta de la jerarquía de Sony con el tiempo.

