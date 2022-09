Glitch de Elden Ring revela cómo se ve Miquella dentro de su capullo

Glitch de ER revela cómo se ve Miquella dentro de su capullo

Es posible que Elden Ring se haya lanzado hace más de seis meses, pero incluso sin DLC, parece que todavía hay cosas en The Lands Between esperando a ser encontradas.

Para ser justos, algunas de esas cosas nunca estaban destinadas a ser encontradas, como esta falla de Miquella que hace que Empyrean salga torpemente de su capullo y simplemente se quede allí.

El descubrimiento fue hecho por LoneWolf4247 quien lo compartió en Reddit (gracias, GameRant).

Glitch de Miquella publicado en Reddit.

Como puedes ver en la captura de pantalla que compartieron, mientras luchan con Mohg, el Señor de la Sangre que secuestró a Miquella, el personaje previamente encerrado está de pie viendo cómo se desarrolla la pelea.

Bueno, más mirar fijamente a la distancia media que mirar.

Esta es una falla y no una característica nueva y genial con la que LoneWolf4247 se haya topado, por supuesto. En realidad, se supone que Miquella permanecerá escondido en su capullo mientras dure la historia de Elden Ring.

Miquella se ha encerrado en esa prisión hecha a sí mismo con la esperanza de que le permita envejecer.

Tanto él como Malenia, un personaje que algunos jugadores conocerán muy bien, han sido maldecidos para permanecer jóvenes para siempre. Suena bien en la superficie, pero claramente Miquella está cansado de eso.

Miquella con un rol más importante en DLC de Elden Ring

Algunos jugadores de Elden Ring que han visto la publicación anterior tienen la hipótesis de que Miquella tendrá un papel más importante que desempeñar si el juego alguna vez obtiene un DLC de historia.

Aunque la mayor parte de su historia en el juego base es por el bien de Mohg y Malenia, parece que sería un desperdicio si Miquella no sale oficialmente de ese capullo y ataca a los jugadores en algún momento. Parece que sería un jefe bastante formidable.

Que cosas como esta e incluso cosas que no son fallas todavía se están descubriendo tantos meses después del lanzamiento solo demuestra cuán profundo es el juego Elden Ring.

El mes pasado, un youtuber destacó por qué algunos enemigos parecen actuar tan rápido, se siente como una lectura de entrada. Buenas noticias, no lo es. Los modders continúan alterando The Lands Between también, trayendo extraoficialmente a Mario y Luigi al juego.

