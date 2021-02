Game Pass PIERDE 5 juegos para Xbox One y Series X/S así como PC

Los servicios de suscripción Game Pass y Game Pass Ultimate perderán cinco juegos en ocho días para las consolas Xbox One, Xbox Series X/S y la PC según ha revelado un reporte.

Aunque el Xbox Game Pass pierde esto 5 juegos vale la pena mencionar que el servicio de suscripción añade continuamente títulos a su catálogo.

De estos cinco juegos que salen del Game Pass de Microsoft tres en común salen tanto de las consolas Xbox One y Xbox Series X/S como de la PC entre los cuales destaca lamentablemente Oxenfree.

Los juegos que saldrán del Game Pass y Game Pass Ultimate son: The Jacbox Party Pack 4, Vambrace: Cold Soul, Momodora: Reverie Under the Moonlight y Mother Russia Bleeds así como el mencionado Oxenfree.

Juegos que salen del Game Pass reciben descuento

Estos cinco juegos serán retirados del Game Pass en ocho días es decir el 28 de febrero y una vez fuera lo más seguro es que no regresen nunca al catálogo del servicio de suscripción de Microsoft.

Sin embargo no todo son malas noticias ya que estos cinco juegos están disponibles para ser adquiridos con un 20 por ciento de descuento para los suscriptores del Game Pass por lo que en La Verdad Noticias te recomendamos actuar pronto si estás interesado en alguno de estos títulos.

Si bien estos títulos van de salida también debemos mencionar que constantemente se añaden juegos al Game Pass por lo que seguiremos de cerca los siguientes estrenos en este servicio de suscripción en Xbox One, Xbox Series X/S y PC para traerte lo más reciente.

