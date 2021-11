GTA: The Trilogy ya está disponible en PC en medio de polémicas

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ha generado bastante descontento y decepciones entre sus fans, ya que debutó en medio de problemas y fuertes críticas hacia Rockstar por parte de los jugadores.

Ahora resulta que la comunidad de PC se unió en días recientes, pues los juegos desaparecieron del launcher del estudio y no se podían jugar ni comprar, fue por eso que se desencadenó una oleada de jugadores molestos que exigieron una rápida solución o reembolsos inmediatos.

Hay que recordar que la versión para PC de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition estuvo inactiva casi todo el fin de semana, pero por fortuna Rockstar ya arregló el problema.

Si bien la comunidad ya puede disfrutar la colección desde computadoras, la realidad es que todavía hay muchos jugadores molestos.

Polemica con GTA: The Trilogy

Resulta que por medio de su cuenta de soporte, Rockstar informó en redes sociales que los problemas con su launcher y Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition están completamente solucionados.

Ahora ya es posible de nuevo adquirir el juego para PC y que los jugadores que ya lo habían comprado por fin tienen acceso a él. Como era de esperarse, Rockstar se disculpó por los inconvenientes y por la tardanza.

“Nos disculpamos sinceramente por las molestias y estamos trabajando para mejorar y actualizar el rendimiento general a medida que avanzamos”, comentó el estudio, pero a pesar de esto, muchos jugadores siguen molestos por el mal lanzamiento que tuvo el juego.

Reclamos a Rockstar

En esta ocasión muchos fans le reclamaron a Rockstar por todo el tiempo que tardó en arreglar el título en PC. De hecho, algunos jugadores mostraron capturas donde se ve que completaron el proceso de reembolso. Incluso varios enseñaron el nuevo juego que compraron con el dinero que les regresó el estudio.

No es para menos que parte de la comunidad comparó la colección con Cyberpunk 2077 y se quejó de elementos como la lluvia, que no se trabajó lo suficientemente bien.

No faltaron los jugadores que exigieron una compensación, Grand Theft Auto VI y un mejor trabajo con la versión de nueva generación de Grand Theft Auto V.

Cabe destacar que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

