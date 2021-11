“GTA: The Trilogy es un desastre”, así lo reconoce Rockstar Games

GTA: The Trilogy no está cumpliendo las expectativas de sus jugadores desde su lanzamiento. Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition se ha convertido en uno de los lanzamientos más accidentados del año y en todo un dolor de cabeza para Rockstar Games. Ante esto, la compañía de videojuegos decidió aceptar que el juego “es un desastre”.

Rockstar tuvo que aceptar su error con el lanzamiento y reconoció que la colección necesita algunas mejoras. Por tal motivo, ya prepara una actualización que resolverá diversos problemas del juego.

GTA: The Trilogy ya está disponible en PC y otras consolas a pesar de su polémica. Pero la empresa desarrolladora declaró que está escuchando las quejas de todos los fans de la franquicia.

Rockstar promete grandes mejoras para GTA: The Trilogy

La compañía Rockstar Games aseguró que entre sus mejoras, traerá de regreso las versiones clásicas de los títulos que fueron retiradas con el debut de las remasterizaciones. Además, se disculpó por el estado actual del juego GTA: The Trilogy.

El estudio recalcó que los títulos son igual de importantes para ellos que para la comunidad, así que trabaja para solucionar los problemas. Su meta es lanzar varias actualizaciones para que los 3 títulos de la colección tengan la presentación que se merecen y para solucionar diversos errores técnicos.

Sin embargo, no mencionaron una fecha exacta para el update, pero se mencionó que se liberará en “los próximos días”. Las versiones clásicas de los juegos estarán disponibles en su tienda como un paquete.

Darán algunos regalos a los jugadores afectados

Ofrecerán algunos regalos a quienes resultaron afectados por el juego/Foto: Vida Extra

Para compensar a los jugadores que adquirieron Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition en PC antes del 20 de junio, la compañía les regalará la versión clásica de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas.

“Nos gustaría agradecer a todos por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en estas actualizaciones para garantizar que estos juegos cumplan con los estándares justificadamente altos de todos”, comentó el estudio creador de GTA: The Trilogy.

