GTA Online ofrece bonificaciones en varios modos relacionados con vehículos

Grand Theft Auto Online ha lanzado su evento más reciente con bonificaciones del doble al triple en múltiples modos relacionados con vehículos. Los bonos especiales, los descuentos y los beneficios de juego principales forman parte del paquete semanal.

Teniendo en cuenta que esta es la última semana de celebración del lanzamiento de Cayo Perico Heist, la última incorporación de Rockstar al juego, no es de extrañar que los desarrolladores hayan lanzado algunas sorpresas. como el BF Weevil, un equivalente en el juego del Volkswagen Beetle. Además, el evento entregará ropa y accesorios gratuitos por tiempo limitado.

Los jugadores también pueden adquirir libremente ropa de edición por tiempo limitado que será recompensada a los jugadores que hayan completado la misión de exploración, la misión de preparación y la misión final en Cayo Perico Heist. El atraco requiere que los jugadores roben un valioso generado aleatoriamente, que se identifica en la misión de alcance. Los jugadores también pueden probar suerte en la rueda de la suerte en Diamond Casino & Resort y obtener GTA$, RP, ropa y el Enus Paragon R., que es el vehículo del Podium actual. Los jugadores también pueden beneficiarse del descuento de Hangar y vehículos de esta semana.

GTA Cayo Perico Heist

El arte presentado para la actualización de GTA Online

Tanto el helicóptero Stealth Annihilator como el jet RO-86 Alkanost tienen un descuento del 25 por ciento de su precio normal. Además, el Buckingham Valkyrie tomó un recorte importante del 40 por ciento de su precio regular. A un precio de descuento del 30 por ciento, las personalizaciones y complementos de hangar también son una opción popular para los jugadores que desean un nuevo hangar. Los jugadores de Grand Theft Auto Online que hayan conectado su cuenta del Social Club con Prime Gaming también recibirán la estación Sonar del submarino Kosatka de forma gratuita con una considerable suma de GTA $ 200.000 solo por jugar esta semana. Los miembros de Prime Gaming también recibirán descuentos exclusivos esta semana en la lancha patrullera Kurtz 31 y Shitzu Longfin con un 35% de descuento.

TE RECOMENDAMOS LEER: GTA Online lanza la 'primera gran expansión de mapa desde su lanzamiento

A pesar de las buenas críticas sobre el último Cayo Perico Heist, Rockstar no quería que los jugadores deambularan libremente por la isla. Esta desafortunada decisión de los desarrolladores no estuvo de acuerdo con muchos de los jugadores, quienes eventualmente descubrieron un truco para permitir a los jugadores vagar libremente por la isla privada. Los jugadores que explotan ciertos errores en el juego es algo común en Grand Theft Auto Online, ya que el truco no interfiere con el atraco ni con ninguna de las misiones del juego, es una adición cosmética que los jugadores pueden usar.

GTA Online ya está disponible para PC, PS4 y Xbox One, y las versiones de PS5 y Xbox Series X y S se lanzarán a finales de este año.