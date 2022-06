Futuras skins de Fortnite podrían incluir a personajes de Elden Ring y Pokémon

Futuras skins de juego de Epic podrían incluir a personajes de Elden Ring y Pokémon

Una nueva encuesta de Fortnite enviada por Epic Games presenta una larga lista de posibles colaboraciones que llegarán al popular juego Battle Royale.

Estas posibles skins futuras de Fortnite incluyen una amplia gama de franquicias extrañas: ¿podríamos ver personajes de Elden Ring, Pokémon, Knights of the Old Republic y The Flintstones caer en la isla?

Recientemente el juego de Epic ha lanzado skins de franquicias como Indiana Jones.

Como lo detectó @Guille_GAG en Twitter, se envió la última encuesta de Epic para 2022 para medir el interés en varias franquicias, transmisores y celebridades, y estas encuestas a menudo resultan en al menos un puñado de colaboraciones de Fortnite.

La encuesta de 2021, por ejemplo, presentó a Spider-Man, Jill Valentine de Resident Evil y Ryu de Street Fighter, todos los cuales terminaron como skins del juego.

¿Qué franquicias podrían llegar como skins a Fortnite?

La encuesta de 2022 de Fortnite presenta una gama aún más amplia de nombres, lo que dificulta determinar cuáles son bromas y cuáles son señuelos.

Varios nombres tienen múltiples entradas, como Star Wars: Caballeros de la Antigua República, Elden Ring, Star Trek, DC Comics, Dead by Daylight y Marvel.

Otros mencionados incluyen personajes de Resident Evil, Pokémon, GTA, Dragon Ball y Rick and Morty.

Hay demasiados para enumerarlos en su totalidad, pero aquí están las franquicias con varios nombres:

Elden Ring – Malenia, Alejandro Puño de Hierro

Marvel: Rogue y Cable de X-Men, Scorpion y Electro de Spider-Man, Silver Surfer

DC – King Shark de The Suicide Squad, Scarecrow de Batman, Teen Titans

Dead by Daylight - Legión, Dwight, David

Star Wars: Anakin Skywalker, C-3PO, Kreia, Carth Onasi, Zaalbar, Cassian Andor, R2-D2

Five Nights at Freddy's: Monty, Glamrock Freddy, Vanessa

Star Trek – Wesley Crusher, Montgomery Scott (!)

Recientemente, Epic me envió una encuesta actualizada con posibles colaboraciones próximas.

Algunos de estos incluyen los que ya hemos recibido, por lo que significa que los tienen en cuenta.

Personalmente, espero que veamos a Galvatron de Transformers como una skin de Fortnite.

Tendremos que esperar y ver, pero parece seguro que al menos un puñado de nombres en esta lista terminarán como skins antes de que salga la encuesta de 2023.

Por ahora, una segunda colaboración de Fortnite con Naruto es inminente, Among Us ahora está disponible en la tienda del juego, y el Pase de batalla Fortnite Chapter 3 Season 3 de Lucasfilm agrega a Darth Vader e Indiana Jones a la lista.

Te puede interesar: Fortnite se cae antes del inicio de la temporada 3 tras caótico final en vivo

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Fortnite. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.