Fundas Rotom de Pokémon Escarlata y Púrpura podrían ir más atrás en el tiempo

Lo que parece ser el tráiler final de Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzó el martes, poco más de una semana antes del lanzamiento de los juegos.

Sirve como una descripción general de las principales características e historias de Escarlata y Púrpura, pero también ofrece un primer vistazo a las variaciones pasadas y futuras de Donphan: Great Tusk y Iron Treads.

Junto con este tráiler, se anunció contenido cruzado adicional para juegos como Pokemon Unite, que terminó destacando casos únicos de Rotom Phone disponibles para aquellos que tienen datos de versiones anteriores de Switch.

Los juegos principales de Pokémon se limitaron a dispositivos portátiles durante mucho tiempo, pero Game Freak invirtió mucha energía en el desarrollo de Nintendo Switch. Pokémon ¡Vamos, Pikachu! y ¡Vamos, Eevee! les dio a los fanáticos otro viaje a través de Kanto en 2018, integrando la mecánica de captura de Pokémon GO.

Las fundas Rotom tienen estas características en Escarlata y Púrpura.

Un año después llegó Espada y Escudo, comenzando oficialmente la Generación 8, y luego ILCA lanzó los remakes de Sinnoh Diamante Brillante y Perla Reluciente en 2021.

Pokemon Legends: Arceus realmente sacudió la fórmula a principios de este año, y los fanáticos que se han mantenido al día recibirán elementos cruzados en Escarlata y Púrpura. Sin embargo, se podrían agregar incluso más casos en función de los datos del sistema de entradas anteriores.

Los juegos Switch de Pokémon tienen muchas recompensas de datos guardados

Las recompensas por jugar entradas anteriores comenzaron de inmediato en la era Switch de los juegos de Pokémon, con Espada y Escudo ofreciendo un Pikachu o Eevee único con capacidad Gigantamax a los jugadores con Let's Go, Pikachu! y Eevee! en sus dispositivos.

Diamante Brillante y Perla Reluciente recompensaron de manera similar a los fanáticos dedicados de The Pokemon Company al ofrecer uno de los dos Pokémon míticos: Mew para los títulos de Let's Go y Jirachi para Espada y Escudo.

Los remakes de Gen 4 también agregaron retroactivamente Azure Flute como una bonificación para los jugadores de Legends: Arceus, lo que les permitió atrapar al Pokémon mítico titular en un evento que nunca se lanzó oficialmente para las versiones Diamante, Perla o Platino.

Siendo la última entrada, Legends: Arceus incluyó las recompensas de datos sava más extensas. Se introdujeron máscaras de festival de Pikachu y Eevee, un kimono con el tema de Shaymin y uniformes "modernos" del Equipo Galáctico para aquellos con los tres lanzamientos anteriores.

Tener datos para Espada y Escudo, así como Diamante Brillante y Perla Reluciente también desbloqueó dos misiones únicas alrededor de Shaymin y Darkrai.

Pokémon Escarlata y Púrpura continuarán con esta tradición a través de la introducción de cuatro estuches Rotom Phone: una batalla de despecho al estilo Gen 1 entre Pikachu y Eevee, Ball Guy de la región de Galar, Sinnoh's Poketch y Arc Phone proporcionado a los jugadores de Legends: Arceus.

Actualmente no se sabe si los spin-offs introducirán contenido adicional similar a Pokémon Quest desbloqueando los cosméticos de League Card en Espada y Escudo.

Sin embargo, incluso si no hay nada relacionado con juegos como Mystery Dungeon: Rescue Team DX, New Pokémon Snap o Pokémon Unite, estos no son los únicos datos que Game Freak puede utilizar.

Desde la Generación 3, un principio clave de la franquicia de Pokémon ha sido traer socios de Pokémon. La Nintendo DS permitió que los títulos de DS y Game Boy Advance se conectaran al mismo tiempo, transfiriendo monstruos de Gen 3 a 4.

Después de eso, el minijuego Poke Transfer trajo Pokémon Gen 4 a Black, White y sus secuelas.

La aplicación Pokemon Bank en 3DS permitió que Gen 5 Pokemon apareciera en Kalos y Alola, y una vez que comenzó la era Switch, se migró a Pokemon Home, que también permite cruces como la forma itinerante de Gimmighoul en Pokémon GO.

Pokemon Espada y Escudo tomó la controvertida decisión de restringir la Pokédex Nacional de la serie, lo que significa que algunos monstruos no estarán disponibles en ningún lanzamiento principal de Switch.

Pero eso no significa que los fanáticos no tendrán potencialmente datos de Pokémon que se remontan a principios de la década de 2000 en su consola, incluso solo en su almacenamiento doméstico. Las fundas Rotom Phone son un cosmético relativamente simple, y sería divertido ver más agregadas en función de toda la franquicia.

Una forma clave en que esto podría lograrse es imitando los dispositivos digitales de todas las generaciones, como el Poketch.

Podrían aparecer diferentes versiones de PokeNav basadas en monstruos de la región Hoenn de Gen 3 o Gen 6, al igual que las máscaras que utilizan HeartGold y SoulSilver's Pokegear o Black and White's C-Gear.

Una máscara de Rotom Dex basada en Sun and Moon podría incluso mostrar una rueda de ruleta.

Es poco probable que esto suceda dado que los servicios de transferencia se han cerrado a lo largo de los años, lo que los ha limitado injustamente en comparación con una colección de casos exclusivos de Switch, pero el potencial está ahí.

Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzan el 18 de noviembre, exclusivamente para Nintendo Switch.

