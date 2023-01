Funciones útiles del Nintendo Switch que te ayudarán a sacarle provecho

Aunque hay varias críticas contra el Nintendo Switch debido a que ha comenzado a quedarse atrás ante la Play Station 5 o las nuevas series de XBOX, aún hay muchas funciones útiles que te ayudarán a sacarle provecho a la consola híbrida de Nintendo.

Sin importar que sea el Switch OLED o su versión Lite tiene varias opciones que resultan óptimas que harán disfrutar a su propietario las mejores horas de jugar.

Estas opciones también te permitirán disfrutar de diferentes formas la experiencia de utilizar el Nintendo Switch. Quédate en La Verdad Noticias y conoce todas las ventajas de sus funciones.

Estas son las mejores funciones de tu Nintendo Switch

Así podrás jugar exitosamente tu Nintendo Switch.

Te contamos que las mejores funciones que tiene el Nintendo Switch te darán una gran experiencia al momento en que juegues tus videojuegos favoritos, según el portal Atomix.

Compatibilidad con audio y Bluetooth.

Localizar controles perdidos.

Organizar juegos en grupo.

Filtros de clasificación de juegos.

Cambiar la asignación de botones.

Capturas de pantalla y video.

Suscripciones a Switch Online.

Boletín de noticias.

Menú rápido.

Función de Zoom.

Cambio de puntos por los juegos físicos.

¿Qué precio tiene la consola switch?

Este es el precio del Nintendo Switch.

Te contamos que la famosa consola de Nintendo Switch varía su precio dependiendo de la versión. En el caso de la Standard Edition de 32 GB tiene un precio de 7000 pesos mexicanos en Amazon.

Por su parte, el Nintendo Switch Lite Standard Edition tiene un precio de 5,700 pesos mexicanos, también en Amazon.

También te contamos cuáles son los planes que podría tener la Nintendo Switch después de que se lance The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

