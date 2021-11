Fuente de Nintendo asegura que se acerca importante anuncio de Legend of Zelda

Para celebrar el 35 aniversario de The Legend of Zelda, Nintendo lanzó una remasterización de The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch. Y hasta ahora, el 35 aniversario de la serie se ha limitado a este relanzamiento. Sin embargo, aunque el aniversario llegará a su fin pronto, parece que Nintendo podría despedirlo con fuerza.

En Twitter, un conocido infiltrado y filtrador de Nintendo llamado Samus Hunter no tuvo mucho que decir, pero señaló que "las celebraciones por el 35 aniversario de The Legend of Zelda continuarán en The Game Awards".

Los gamers han comenzado a especular cuál podría ser el importante anuncio de Zelda programado.

Desafortunadamente, este es el alcance de la noticia. En otras palabras, no hay detalles sobre cómo se celebrará exactamente el aniversario en la entrega de premios.

¿Qué anunciará Nintendo sobre The Legend of Zelda?

Un anuncio o revelación de Nintendo es presumiblemente lo que se está provocando aquí. Con este fin, no nos sorprendería si se anunciara y revelara una remasterización similar a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Ocarina of Time o Wind Waker, que se rumorea desde principios de año.

Sin embargo, también es posible que las celebraciones no sean más que un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Desafortunadamente, por ahora, todo lo que tenemos es especulación. Y dado que The Game Awards no comenzará hasta el 9 de diciembre, es todo lo que vamos a tener por un momento. Dicho esto, si este rumor evoluciona, nos aseguraremos de actualizar la historia en consecuencia.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Nintendo como que aseguró que ya está trabajando en las fallas de Switch Online.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.