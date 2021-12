Forza Horizon 5 es el mejor juego de 2021, de acuerdo con Metacritic

Mira por qué este juego es considerado el mejor del año/Foto: Digital Trends

Forza Horizon 5, videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y publicado por Xbox Game Studios ha sido catalogado como el mejor juego del 2021, de acuerdo con el portal Metacritic, el cual es un sitio web de reseñas especializado.

La duodécima entrega principal de la serie Forza ambientada en México, logró recibir buenas críticas y comentarios por parte de los usuarios desde su lanzamiento el pasado 4 de noviembre.

No obstante, resulta muy increíble que el videojuego Forza Horizon 5 haya sido elegido como el mejor juego del año por Metacritic, habiendo tan dura competencia este 2021 con juegos como Resident Evil: Village, It Takes Two (el GOTY de este año), Metroid Dread, entre otros.

Forza Horizon 5 logra superar a otros títulos

Cada fin de año ceremonias como The Game Awards o los Golden Joystick Awards premian a lo mejor de la industria gamer incluído el “GOTY” o mejor juego del año; no obstante, hacía falta la conclusión por parte de Metacritic para este periodo de 365 días.

Usualmente las premiaciones más importantes o al menos las más llamativas de videojuegos, basan sus resultados mayormente en la opinión del público. Sin embargo, hay sitios como Metacritic cuya opinión tiene bastante fuerza también, pues esta página en específico hace una recopilación de las críticas realizadas por los medios.

De esta manera, sus calificaciones se basan en opiniones quizá más detalladas y con mayor peso en cuestiones técnicas, narrativas y demás, pues dichas críticas suelen ser hechas por verdaderos fanáticos y expertos en videojuegos. Como informamos en La Verdad Noticias, Forza Horizon 5 logró conseguir un millón de jugadores antes de su lanzamiento.

¿Cuál fue el Metascore de Forza Horizon 5?

Este fue el Metascore del juego/Foto: Twitter

Según la propia Metacritic, Horizon 5 terminó ocupando el primer lugar en general para los títulos que se han revisado desde principios de año. El juego cuenta con un Metascore general de 92.

Esto lo que lo coloca sólo un punto arriba de Psychonauts 2, que terminó en segundo lugar en comparación con otros títulos que se lanzaron este 2021. Ante todo, fue un año bastante fuerte para Xbox Game Studios. ¿Consideras que Forza Horizon 5 merece ser catalogado como el mejor del año? Déjanos tus comentarios.

