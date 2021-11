Forza Horizon 5 alcanza casi 1 millón de jugadores antes de su lanzamiento

Forza Horizon 5 ha atraído a casi un millón de jugadores antes de su fecha de lanzamiento oficial la próxima semana, revelan las estadísticas del juego.

Según la tabla de clasificación del Salón de la Fama del corredor, que compara las estadísticas con todos los demás jugadores del juego, unos 800.000 usuarios en PC y Xbox ya están jugando a través de la Edición Premium de $99 / £85, que incluye acceso anticipado.

La edición estándar y el acceso a Game Pass no estarán disponibles hasta la fecha de lanzamiento oficial de Forza Horizon 5, el martes 9 de noviembre. Los suscriptores de Game Pass pueden comprar los complementos de la Edición Premium (incluido el acceso anticipado) por $45 / £40.

Eso significa que el título original de Xbox ya recaudó entre 36 millones y 79 millones antes de su lanzamiento general la próxima semana.

El anticipado lanzamiento de Xbox a reunido a casi un millón de gamers.

Las cifras sugieren que la última entrega de Horizon de Playground Games podría estar preparada para un lanzamiento significativo en términos de jugadores activos.

Forza Horizon 5 ya ha gozado de una excelente acogida por parte de la crítica y en PC es actualmente el juego más vendido en Steam, a pesar de que estará disponible en Game Pass en tres días.

A principios de esta semana, Forza Horizon 5 subió a la cima de las listas de agregadores de reseñas, lo que lo convierte en el juego nuevo mejor calificado del año hasta ahora.

En el momento de escribir este artículo, el corredor de mundo abierto de Xbox Game Studios es el lanzamiento de 2021 mejor calificado en OpenCritic con una calificación promedio de 92 y una rara recomendación del 100% de los críticos.

En Metacritic, mientras tanto, el juego tiene un puntaje promedio de 91 y es el sexto juego mejor calificado en el sitio para este año.

Sin embargo, los cinco juegos enumerados anteriormente, Disco Elysium: The Final Cut, The House in Fata Morgana, Tetris Effect Connected y las versiones Xbox Series X y PS5 de Hades, son todos relanzamientos de juegos publicados en años anteriores.

Entonces, en términos de títulos nuevos lanzados en 2021 por primera vez, Forza Horizon 5 actualmente se encuentra en la cima con otro título propio de Xbox Studios en Psychonauts 2.

Forza Horizon 5 triunfa también en PC

La versión para PC de Forza Horizon 5 también es el juego más revisado del año en Metacritic con una puntuación total de 91.

La revisión de Forza Horizon 5 de VGC llamó al corredor "el primer juego esencial de la generación".

"Este es el mejor Forza Horizon que jamás haya sido", dice nuestra revisión. "Debido a esto, se encuentra entre los mejores que el género de carreras haya visto jamás y, como lo logró su predecesor antes, es fácilmente uno de los mejores juegos que esta generación ha visto hasta ahora".

Agrega: “Forza Horizon 5 es el mejor juego de la serie y el mejor juego de Xbox Series X / S hasta la fecha. Sus carreras impecables y su gran cantidad de actividades están respaldadas por un entorno magnífico y un nuevo y fantástico sistema de progresión que anima a los jugadores a centrarse en las funciones que más disfrutan. Totalmente esencial ".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Forza Horizon 5 como que puede lanzarse antes que Forza Motorsport.

