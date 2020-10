Fortnite y Marvel Crossover continuarán más allá de la temporada 4

Fortnite ha sido una fuerza masiva en los juegos desde su lanzamiento hace tres años, y es obvio que el juego no muestra ningún signo de desaceleración. Por supuesto, gran parte del éxito continuo de Fortnite se puede atribuir a las nuevas temporadas y al contenido que Epic Games ha estado agregando al juego junto con cruces que lo mantienen fresco y emocionante para su base de fanáticos leales.

En el pasado, Fortnite presentó cruces increíbles con otras franquicias como Batman, John Wick, Star Wars y muchas más. Sin embargo, ninguno se ha acercado tanto a la sólida asociación entre Fortnite y Marvel, y Epic Games acaba de confirmar que la relación entre las dos mega franquicias continuará más allá de la temporada 4. Vale la pena recordar que Marvel encontró su camino en Fortnite durante el lanzamiento. de Avengers: Infinity War en 2018 que generó el popular modo Infinity Gauntlet.

Ahora, el director creativo de Epic Games, Donald Mustard, habló sobre los crossovers de Fortnite y Marvel en el último episodio del podcast "This Week in Marvel". Según Mustard, la reciente combinación entre Fortnite y Marvel, que vio el lanzamiento de más héroes y ubicaciones para el juego Battle Royale, es solo el comienzo de una larga asociación. "Este es el comienzo de muchas cosas que hemos planeado durante muchos años en esta integración de Marvel. Como, esto no es el final. Este es el comienzo", confirmó Mustard durante el podcast.

Marvel seguirá uniendo fuerzas con Fortnite

Afortunadamente, esta noticia finalmente aliviaría las preocupaciones de algunos fanáticos, quienes inicialmente pensaron que el crossover actual de Marvel será el último. Poco después del podcast, Mustard reveló en un tweet que podría haber "dejado caer demasiadas pistas" con respecto al futuro de Fortnite. Por supuesto, esto no es más que una buena noticia dado que el tweet sugiere claramente que se introducirá más contenido, ya sea algo relacionado con Marvel u otra cosa, en Fortnite en algún momento en el futuro previsible.

Mientras tanto, la temporada 4 de Fortnite aún está en curso. Si bien el capítulo actual puede ser todo sobre Marvel en este momento, parece que el contenido de superhéroes se suspenderá temporalmente cuando el juego inició su evento de Halloween donde los jugadores pueden esperar ver cambios que agregan decoraciones de Halloween en todo el mapa, junto con nuevos artículos cosméticos espeluznantes. Además, el mayor giro del evento de Halloween es el nuevo modo llamado "Fortnitemares". En el modo Forntnitemares de este año, los jugadores tienen la capacidad de volver como un Shadow asesino después de ser eliminados, lo que permite a los jugadores caídos perseguir e incluso trollear a los supervivientes restantes.

La Verdad Noticias te informa que Fortnite ya está disponible en Epic Games Store, PC, PS4, Switch y Xbox One. Las versiones de PS5 y Xbox Series X están actualmente en desarrollo.