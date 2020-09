Fortnite tendrá un concierto exclusivo de Dominic Fike hoy dentro del juego

El desarrollador de Fortnite, Epic Games, se está preparando para celebrar otro gran concierto en el juego, no es nuevo que los fans del popular battle royale puedan ver espectáculos en vivo como parte de una serie de conciertos semanales de Fortnite Presents.

En primer lugar, en la serie Fortnite Presents hay un programa destacado con Dominic Fike y para verlo en vivo, los fans pueden iniciar sesión en Party Royale y dirigirse al escenario principal.

Epic publicó en sus redes sociales que desde suo flamante estudio de vanguardia en Los Ángeles, CA, están preparando una nueva serie de conciertos en vivo para Party Royale, e invita a todos los usuarios y fans a sumarse al magno evento dentro del juego.

Dominic Fike será la estrella en el concierto de Fortnite

Conciertos Spotlight en Fortnite

Para el debut de la serie de conciertos denominada Spotlight, el cantante, rapero y compositor estrella Dominic Fike será quien haga temblar el escenario principal al interpretar los éxitos de su aclamado LP debut, 'What Could Possfully Go Wrong". La presentación tendrá lugar a las 22 hrs hora de Ciudad de México el día de hoy, 13 de septiembre.

El concierto de Dominic Fike será seguido por otro evento musical dentro del juego el 19 de septiembre y un espectáculo final que se llevará a cabo el 26 de septiembre, del cual no se han confirmado las estrellas que estarán presentes, por lo que debemos estar atentos a los próximos anuncios de Epic.

Para celebrar el lanzamiento de la nueva serie Spotlight, Epic ha lanzado un nuevo atuendo en la tienda de artículos de Fortnite y señaló que todos los jugadores deberán prepararse para brillar en el escenario principal con el debut del nuevo equipo, Shimmer.

También invita a los fans a que se acerquen al evento con el regreso de Tender Defender a la Tienda de artículos dentro de Fortnite.