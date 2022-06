Fortnite se cae antes del inicio de la temporada 3 tras caótico final en vivo

Juego de Epic Games se cae antes del inicio de la temporada 3 tras caótico final en vivo

Bueno, hay otro evento de Fortnite en vivo en los libros, el final del Capítulo 3, temporada 2, donde los jugadores fueron asignados a un robot de batalla gigante de osos mecánicos para salvar la isla por décima u undécima vez. ¡Solo hemos fallado dos veces hasta ahora!

Este evento ahora ha desconectado el juego con el final de la temporada 2 antes del debut de la temporada 3 temprano mañana, domingo 5 de junio.

El final del evento mostró una pantalla de "continuará" con un hongo, insinuando el tema de la próxima temporada, al parecer, sea lo que sea.

Me recuerda a Avatar y Pandora, y ciertamente no pondría ese tipo de cruce más allá de Fortnite. Aunque esa película no sale hasta diciembre.

Y obtuvimos una pista muy clara sobre otra gran figura de la cultura pop que llegará la próxima temporada.

El juego de Epic Games está abajo antes del inicio de la nueva temporada.

Primero, el evento:

Las cosas comenzaron con una pantalla de espera que tenía jugadores dentro de la unidad de casco del oso mecánico, que previamente mató al monstruo en el mapa anterior.

Lanzamos desde la base lunar de Seven y aterrizamos en la isla para luchar contra un montón de tanques y dirigibles que nos lanzaban misiles.

Los eventos de Fortnite

Aquí, como muchos de los últimos eventos de Fortnite, lo que sigue es una especie de mini misión cooperativa sobre rieles que estoy bastante seguro de que no puede fallar de manera efectiva si lo intenta.

Sin embargo, fue genial encender tanques con tu ametralladora en el mapa. A mitad de camino, el oso se lesiona y bebe un camión entero de jugo SLURP, lo cual fue bastante divertido.

Luego, tu ametralladora obtiene un potencial de disparo ilimitado, explotas más cosas y llegas al medio.

Antes de que puedas arrojar tu espada al dispositivo Doomsday de IO, el suelo explota y Jonesy lidera a tu equipo en un breve tiroteo junto a la Fundación.

Zero Point muestra diferentes multiversos, incluido uno que muestra una pelea entre lo que parece ser Obi-Wan y definitivamente es Darth Vader, con Vader aparentemente como parte del pase de batalla para la próxima temporada.

Mi conjetura es la máscara de nivel 100, y veremos si siguen más máscaras de Star Wars. Obi-Wan ya está en el juego.

Tu equipo evita que el cristal llegue a la cima y Foundation y Jonesy persiguen a Geno. Nada en la isla fue destruido realmente, excepto el dispositivo gigante en sí.

Y supongo que todos esos tanques que volamos. Y las cosas cerca de los tanques. De todos modos, espero nuevas zonas, pero no es como si supiéramos que un montón de puntos de referencia específicos fueron bombardeados esta vez.

¿En cuanto a cuándo regresa Fortnite? Definitivamente mañana temprano. Mi conjetura es alrededor de las 8 a.m., pero el parche saldrá antes, y los mineros de datos se volverán locos con él, como siempre. Pero por ahora, tienes una noche libre de Fortnite. ¡Ve a jugar a otra cosa!

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Fortnite como que exploran los orígenes de 'El Visitante'.

