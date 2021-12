Fortnite revela la llegada de los tiradores de telaraña de Spider-Man

Juego de Epic Games revela la llegada de los tiradores de telaraña de Spider-Man

Con todas las teorías de Spider-Man: No Way Home dando vueltas, no sorprendió que el trepa muros también se abriera camino en Fortnite.

En el capítulo 3 se produjeron muchos cambios en el universo del juego, incluido el cambio de isla y Dwayne "The Rock" Johnson revelándose a sí mismo como La Fundación. La nueva temporada también incluyó la adición de la mecánica de balanceo con telaraña de Spider-Man.

De hecho, la versión de Spidey de Battle Royale en realidad tiene algunas mecánicas divertidas de balanceo y deslizamiento. Claro, no se puede comparar con el juego triple A de Insomniac, pero aún está muy por delante de la mecánica de balanceo de Spider-Man en Marvel's Avengers.

Las redes sociales y los hilos de discusión estaban llenos de videos y comentarios sobre lo sorprendidos que estaban los jugadores por la calidad de la mecánica. Y les espera otro regalo, ya que los tiradores de telaraña de Spidey ahora estarán disponibles en ciertos lugares de la isla.

Los jugadores podrán usar los tiradores de telaraña de Spider-Man.

Tan genial como sería pasear por la isla con el icónico disfraz rojo y azul, los jugadores sin duda querrán volver a las máscaras y los cosméticos que trabajaron duro o pagaron para desbloquear.

Con los tiradores de telaraña especializados ahora disponibles por sí solos, podrás balancearte como el trepa muros sin importar la piel que lleve tu personaje.

Además de balancearse y moverse, los tiradores de telaraña también brindan a los jugadores la capacidad de agarrarse a la parte trasera de los vehículos y navegar a través del mapa.

¿Fortnite supera a Insomniac?

Esta mecánica de Fortnite ni siquiera está presente en los juegos de Insomniac, lo que lleva a algunos fanáticos a pedir a los desarrolladores que la presenten. El elemento se puede encontrar en varias ubicaciones en el mapa; Los jugadores deben buscar mochilas pegadas a las paredes.

2021 ha sido verdaderamente el año de la araña. No solo tenemos el muy especulado Spider-Man: No Way Home listo para lanzarse en unos días, sino que también tenemos el avance del anuncio de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En el lado de los videojuegos, Marvel's Avengers finalmente recibió su tan esperado DLC de Spider-Man; Si bien el nuevo personaje no agregó mucho al juego en general, los fanáticos estaban contentos con la frescura que aportó al juego.

A principios de este año, también supimos que Insomniac está trabajando en Marvel's Spider-Man 2 con Venom como villano.

