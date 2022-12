Fortnite provoca la misma adicción que la cocaína, aseguran demandantes

En Canadá aprobaron una demanda colectiva contra Epic Games solicitada por padres y tutores que alegan que la adicción de jugadores menores de edad a Fortnite es similar a la dependencia que generan drogas como la cocaína.

Fueron tres padres de la ciudad de Quebec quiénes demandaron a la desarrolladora de videojuegos, con sede en Estados Unidos, porque consideran que los creadores del título diseñaron deliberadamente este juego para que se volviera “altamente adictivo”.

Aseguran que las características del juego de batallas ha perjudicado a los niños, que han sufrido “daños psicológicos, físicos y financieros”, según reporta la televisora canadiense CTV.

Niños pagarían por su ‘adicción al igual que con drogas

Las acusaciones se encuentran relacionadas al aspecto económico ya que el videojuego ofrece la moneda exclusiva del título, V-Bucks, que se compra con dinero real dentro de Fortnite.

Según los demandantes, estos niños habrían gastado “cientos de dólares”, a veces sin su conocimiento, en personajes y otras características del videojuego, según se lee en la demanda colectiva presentada contra Epic Games.

La misma también hace referencia a la gran adicción que genera el videojuego. Tanto es así que uno de los menores afectados, identificado como JO.Z, habría jugado más de 7,781 horas a Fortnite en menos de dos años. Muchas de esas partidas, además, se habrían extendido hasta las tres de la madrugada.

Otro de los menores, también habría acumulado 59,954 minutos en las partidas del videojuego, lo que equivale a haber estado jugando durante 42 días seguidos y de forma ininterrumpida.

El juzgado no tiene certeza de que estas acusaciones sean reales

La justicia de Quebec que dio luz verde a esta denuncia indican que “no hay certeza” de que estas acusaciones sean reales, pero que esto “no excluye la posibilidad de que el juego sea de hecho adictivo” y que, además, “se presume que su creador y distribuidor es consciente de ello”.

Un aspecto, que podría ser el más relevante, es el punto en el que un padre compara la adicción que puede generar Fornite con una dependencia similar a la de las drogas. En concreto, a la cocaína.

Incluso uno de los padres firmantes de la denuncia ha presentado ante el tribunal un informe médico en el que se diagnosticaba a su hijo de ciberadicto.

Hasta el momento Epic Games ha dicho que estas acusaciones no tienen fundamento y que este informe no formaba parte de un diagnóstico formal. Asimismo, insistió en que no existe una definición clara que defina este presunto trastorno o adicción.

